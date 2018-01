Secção: Atualidade

Américo Rodrigues substituído por Dulce Helena Borges

Tempo de leitura: 2 m

O presidente da Câmara Municipal da Guarda, Álvaro Amaro, apresentou hoje o novo organograma da edilidade em reunião geral de trabalhadores que decorreu esta tarde no Grande Auditório do Teatro Municipal da Guarda (TMG). Entre outras alterações, destaca-se a substituição do coordenador da Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), Américo Rodrigues, por Dulce Helena Borges.

Segundo o presidente da Câmara Municipal da Guarda, a reorganização de alguns serviços pretende «robustecer o trabalho sem o perder» e «contribuir para a felicidade, cooperação e premiar isso».

O poeta e ator Américo Rodrigues foi diretor do TMG até ser demitido dessas funções por Álvaro Amaro em novembro de 2013, pouco tempo depois do autarca ter tomado posse como presidente da Câmara da Guarda. Posteriormente, Américo Rodrigues concorreu ao lugar de coordenador da BMEL, lugar que abandona agora para regressar à Câmara e ocupar funções na área da Educação (já a partir da próxima segunda-feira). Segundo Álvaro Amaro, Américo Rodrigues irá agora «coordenar dois ou três projetos socioeducativos e reforçar o serviço de Educação». O presidente da Câmara deu este exemplo "de mobilidade", num contexto de incentivar o «maior empenho dos trabalhadores da autarquia».

Dulce Helena Borges foi até 2014 diretora do Museu da Guarda, onde atualmente exercia funções de técnica superior, e irá ter como sub-coordenadora Ana Luísa, que já exercia essas funções com Américo Rodrigues. Segundo Álvaro Amaro, com esta mudança pretende-se implementar na BMEL, nomeadamente, um trabalho de arquivo da historiografia da Guarda.