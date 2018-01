Secção: Opinião

Comece o ano a cuidar de si!



Durante a minha estada no Paquistão decidi transformar-me numa eficiente agente infiltrada e trazer na mala alguns segredos de saúde e beleza que gostava de partilhar consigo.

Anteriormente tinha referido que o aspeto saudável da pele, dos cabelos e, no geral, a energia e boa disposição das pessoas com quem me cruzei por lá me deixou não só estupefacta, mas também curiosa e até um pedacinho invejosa – confesso!

Como poderá comprovar de seguida, os tratamentos que muitas mulheres me foram relatando repetidamente e que fazem mesmo milagres – que eu não só vi, como experimentei alguns deles – têm um custo muito reduzido e os ingredientes são naturais e muito fáceis de conseguir, até mesmo sem ter de ir ao supermercado, pois na sua essência apenas são necessárias coisas que temos habitualmente em casa.

Para que a informação fosse pormenorizada e fidedigna, conversei com Surriyya Wahid (na foto), uma verdadeira sábia nestas matérias. Herbalista a viver desde sempre em Islamabad, disse-me repetidamente que estes truques são tão úteis para homens quanto para mulheres.

Estimular o bem-estar e a imunidade (ao mesmo tempo que ajuda na perda de peso)

Ferva 500 ml de água e coloque uma saqueta de chá verde (pode optar por uma saqueta de chá de menta ou mesmo por misturar as duas); adicione duas sementes de cardamomo, um pau de canela, uma pitada de feno-grego e mel a gosto. Vá bebendo ao longo do dia e reforce em caso de ter dores de garganta.

Cabelo saudável, brilhante e longo

Misture 20 ml de óleo de coco, de óleo de amêndoa, de óleo de abóbora, de azeite e de óleo de ovo (opcional); aqueça ligeiramente o preparado e aplique na raiz dos cabelos massajando suavemente com os dedos; aguarde cerca de duas horas (para que a penetração dos óleos seja mais eficiente, pode colocar uma toca de banho); e, por fim, lave com água abundante e com o champô que usa regularmente.

Diminuir a aparência de poros no rosto

Com uma colher remova a parte de dentro da casca da banana, misture-lhe meia colher de café de açafrão em pó e uma pitada de bicarbonato de sódio; aguarde até que a mistura mude de cor e aplique-a na zona em que os seus poros são mais proeminentes; depois de secar, remova com água. A sua pele ficará com um tom amarelado, mas que facilmente desaparece depois de lhe passar um disco de algodão embebido em leite.

(Enquanto espera, aproveite para comer a banana, que só faz bem!)

Combater linhas finas e rugas

Misturar uma colher de café de azeite, uma de óleo de amêndoa e duas borrifadelas de água de rosas (opcional); à noite, antes de se deitar, aplique à volta dos olhos e onde tiver rugas.

Sérum rejuvenescedor

Garantiram-me que estes são os principais ingredientes usados por muitas marcas de renome nos seus séruns, mas com o benefício de não conterem quaisquer aditivos. Triture um pepino descascado juntamente com um cacho médio de uvas sem grainha; extraia o sumo e passe a aplicar diariamente três a quatro borrifadelas no rosto de manhã e à noite.

Tratamento completo de vitamina C para a pele

Descascar um pepino e triturá-lo juntamente com uma maçã e uma laranja (ambos os frutos com casca, retirando-lhes apenas os caroços); colocar a mistura numa cuvete de gelo e levar ao congelador.

De cada vez que pretender fazer o tratamento, deve semidescongelar, ao natural, três cubos e misturar-lhes algumas gotas de água de rosas. Com esta mistura ainda bem fresca, deve massajar gentilmente o rosto de baixo para cima de forma que a vitamina C penetre na pele e que a suave massagem funcione como um autêntico lifting.

Depois de lavar o rosto, deve adicionar ao preparado que sobrou uma colher de farinha e, com parte dele, esfoliar a pele removendo assim células mortas; lave pela segunda vez o rosto; e, como último passo, adicione ao que sobejou uma colher de chá de mel e outra de água, e, depois de tudo bem misturado, aplique essa pasta no rosto até secar, funcionando assim como uma máscara muito nutritiva. Lave a cara uma última vez, coloque um creme hidratante e pode facilmente comprovar ao espelho que a pele ganhou um ar mais fresco e saudável.

Note que, na sua essência, estes tratamentos, para que surtam efeito, devem ser repetidos pelo menos uma vez por semana e, atendendo a que se usam exclusivamente produtos naturais, podem ser protelados pelo tempo sem qualquer inconveniente, antes pelo contrário.

Cuide-se muito!

Joana Dente*

@pitangaboss

Jurista / Makeup Artist / Fashion Stylist