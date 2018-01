Secção: Região

Covilhã

180 mil euros para requalificar Museu de Arte e Cultura

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, esteve na Covilhã, na passada quinta-feira, na cerimónia de assinatura do protocolo de financiamento do Museu de Arte e Cultura.

Apoiada pelo Programa Valorizar, dinamizado pelo Turismo de Portugal, a candidatura vai permitir à autarquia criar e melhorar as condições de acessibilidade física e comunicacional do equipamento, atualmente encerrado, bem como disponibilizar informação sobre os recursos turísticos e patrimoniais da cidade em formatos acessíveis. O valor do investimento ascende aos 200 mil euros, tendo sido aprovado um apoio de 180 mil euros. Na ocasião foi também apresentada a rede “Covilhã Wi-Fi”, inserida no mesmo programa e que representa um investimento de cerca de 60 mil euros. Trata-se de dotar o centro histórico e as principais zonas de afluência de turistas, como os jardins da cidade, as Penhas da Saúde, Unhais da Serra e Sobral de S. Miguel, de rede Wi-Fi gratuita. Segundo revelou Ana Mendes Godinho, é a primeira implementada e já a funcionar em Portugal.

Para Vítor Pereira, a Covilhã é «uma cidade vocacionada para o turismo», que quer “intensificar cada vez mais essa atividade», tendo acrescentado que é «a quinta cidade da região Centro com maior afluência turística», segundo dados do INE», conforme noticiou O INTERIOR na última edição. «Temos um potencial incomensurável e muito para explorar ou dinamizar», sublinhou o autarca. A cerimónia já mereceu críticas do antigo presidente da Câmara, que acusa o executivo de Vítor Pereira de ter «destruído e abandonado» um museu que, até 2013, tinha «centenas de visitantes diários». «Destruiu-se e encerrou-se um museu, desconhece-se o paradeiro do espólio retirado, não se abriu inquérito, como era exigido, para se apurarem responsabilidades e agora um membro do Governo presta-se a cenas de imbecilidade institucional para “celebrar” a recuperação do que se destruiu», escreve Carlos Pinto em comunicado.