Secção: Sociedade

Maioria das autarquias da região mantém inalteradas as taxas em vigor no ano transato, enquanto a Covilhã foi a única a aumentar este imposto municipal

Câmaras de Celorico da Beira e Seia são as únicas a baixar IMI

IMI passa de 0,35 para 0,38 por cento na Covilhã

Quase todas as autarquias da região vão manter em 2018 as reduções no Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para as famílias com filhos. As exceções são Celorico da Beira e Fornos de Algodres, que continuam em processo de saneamento financeiro.

Na grande maioria dos casos, um filho significa um desconto de 20 euros, dois 40 euros e três ou mais filhos 70 euros. Esta redução do imposto aplica-se a imóveis de habitação própria e permanente e acontece de forma automática. Por cá, o município da Covilhã foi o único que deliberou aumentar o IMI, que antes era de 0,35 por cento e passa para 0,38 este ano, um agravamento que os proprietários vão sentir já em abril, na primeira nota de liquidação deste imposto local. Nas restantes Câmaras da região os executivos deliberaram manter inalteradas as taxas em vigor no ano transato, mas em Celorico da Beira e Seia a opção foi baixar o IMI. Na edilidade celoricense a taxa máxima de 0,5 por cento que vigorou nos últimos anos por força das medidas de saneamento financeiro desce para 0,4 por cento este ano. Na prática, se o imóvel estiver avaliado em 85 mil euros, o proprietário vai agora pagar 340 euros em vez de 425 euros. Ou seja, menos 85 euros. Também haverá poupança no município senense, já que a autarquia decidiu reduzir o IMI de 0,48 para 0,45 por cento.

Em termos gerais, grande parte das autarquias continuará em 2018 a cobrar a taxa mínima deste imposto, de 0,3 por cento. São elas Almeida, Aguiar da Beira, Belmonte. Figueira de Castelo Rodrigo, Manteigas, Pinhel, Sabugal, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa. Ligeiramente acima desse limite permanecem Gouveia (0,37 por cento) e a Covilhã (0,38), enquanto Celorico da Beira, Fundão, Guarda e Mêda vão cobrar 0,40 por cento de taxa. Este ano os valores mais altos de IMI vigoram em Fornos de Algodres e Seia, onde os proprietários de imóveis urbanos terão que fazer contas com uma taxa de 0,45 por cento. Em Portugal, 52 concelhos decidiram baixar o IMI em 2018, enquanto nove autarquias deliberaram subir a taxa e 234 optaram por mantê-la inalterada, segundo os dados disponíveis no Portal das Finanças.

Descontos no IMI

Treze Câmaras da região vão continuar a aplicar descontos na fatura do IMI às famílias com filhos. Trata-se de Aguiar da Beira, Almeida, Belmonte,

Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fundão, Gouveia, Guarda, Pinhel, Sabugal, Seia, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa.

Taxa mínima em nove concelhos

0,3 por cento é a taxa mínima de IMI prevista na lei e em 2018 continua inalterada em Almeida, Aguiar da Beira, Belmonte. Figueira de Castelo Rodrigo, Manteigas, Pinhel, Sabugal, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa.