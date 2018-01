Secção: Atualidade

Estradas da Serra da Estrela reabertas

Tempo de leitura: 1 m

As estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela, que ontem estavam encerradas devido à queda de neve, já reabriram. A montanha mais alta de Portugal continental volta a estar pintada de branco para delícia dos turistas, no entanto, as pistas de ski estão hoje encerradas, mas segundo os responsáveis da estância, as condições meteorológicas de hoje permitem garantir que amanhã estarão em funcionamento três pistas.

Apesar do dia de sol, no ponto mais alto da Estrela, a Torre, estavam esta manhã sete graus negativos.