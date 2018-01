Secção: Atualidade

23ª Feira das Tradições ao som de Resistência, HMB e Matias Damásio

A Feira das Tradições e Atividades Económicas do concelho de Pinhel já tem data certa no calendário, decorre sempre no fim-de-semana que antecede o Carnaval. Entre 9 e 11 de fevereiro, o centro logístico volta a ser palco do certame que vai já na 23ª edição.

Como já vem sendo habitual haverá exposições, tasquinhas, salão de vinhos, tradições e música popular. Os concertos noturnos ficarão a cargo dos conhecidos Resistência, HMB e Matias Damásio.

Para os interessados em integrar aquele que é já considerado «o maior certame de Inverno da Beira Interior», podem fazer a inscrição até 13 de janeiro, na página da autarquia.