Alerta saldos!!!

Faço parte daquele grupo de pessoas que, depois de uma tarde (que, na realidade, é mesmo um dia inteiro) bem atarefada nos saldos, enfiada de loja em loja, a apertar a bexiga para não ir à casa de banho e por lá perder o último S daquela blusa que pode eventualmente aparecer no meio de um amontoado de calças de ganga no fundo da loja, chega a casa e se senta tranquilamente a fazer as contas daquilo que poupou!

Gosto mesmo de ficar ali a namorar as novas aquisições e a confirmar nos talões que os meus pais têm comprovados motivos para estarem orgulhosos – afinal, até sou uma rapariga poupada!

Os saldos começam cada vez mais cedo, e é sabido que muitos de nós esperam pacientemente (o que não é o meu caso, pois fico literalmente em pulgas...) pela sua chegada para adquirir algumas peças muito in que, mesmo só as começando a usar em janeiro, ainda temos tempo de desfrutar até os primeiros raios de sol aquecerem...

Vou, então, ser mais específica e enumerar ao pormenor o que não podemos mesmo deixar escapar desta vez...

Casacos de pelo – mais versáteis do que se possa pensar, este inverno eles têm estado por todo o lado. Aparecem em cores variadas e podemos mesmo apostar em tons fortes (amarelo, azul, verde...) a conjugar com um look neutro;

Veludos – não podem faltar nos nossos guarda-roupas. Em looks totais ou em peças isoladas, esta tendência foi entrando lentamente, mas chegou para ficar. Se estiverem em dúvida na hora de avançar, pensem que, nesta estação, vale a pena investir numa saia plissada, e conjuguem as duas tendências. No caso dos homens, é uma excelente oportunidade para comprarem num novo blazer;

Casacas de cabedal – já não é propriamente uma novidade que a casaca de cabedal é um must have! O que faz a diferença neste inverno é a diversidade de estilos e materiais. Fitted ou oversized, compridas ou cropped, homens e mulheres podem pensar em apostar numa casaca de cabedal carneira ou mesmo de acabamento vinil, pois o couro brilhante é também uma tendência forte;

Casacos militares – em verde ou noutras cores, como azul-escuro ou até vermelho, esta peça vem sendo uma tendência bem evidente nas passarelas. Encontram-se em modelos mais ou menos versáteis e são uma ótima opção para usar no dia-a-dia;

Animal-print – se estavam com receios, não hesitem mais! Os padrões de leopardo, tigre e até de zebra conquistaram definitivamente o seu lugar. Para os mais arrojados, vale o look total, mas se não quiserem ir tão longe, optem por acessórios simples como echarpes e malas para as senhoras ou um lenço de lapela para os homens;

Denim – nem mais nem menos, pensamos logo naquele estilo de jeans que adoramos e que são um básico que não dispensamos em estação nenhuma! Mas eles continuam a surgir com novos tons, cortes e sobreposições. A tendência para este outono/inverno tem sido conjugar jeans com uma sweat volumosa, de preferência oversized e de cor cinza ou cru, com umas botas de cano alto que podem mesmo ser umas cuissardes!

E já que vão às compras, não se esqueçam de levar convosco para casa um batom castanho! Embora tenha estado afastado por muito tempo, nesta temporada, seja em tons mais claros ou escuros, mais ou menos quentes, ele regressou em força. Todavia, há que ter em conta que estas cores da paleta nos envelhecem um pouco ou que, pelo menos, nos imprimem um ar mais maduro. Mas não se assustem, estes tons ficam bem em todas as bocas e os nudes são uma boa opção para entrar no mundo dos batons castanhos.

Agora vá, vão lá: boas compras e muito autocontrolo!!!

Por: Joana Dente*

@pitangaboss

Jurista / Fashion Stylist / Makeup Artist