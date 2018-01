Secção: Região

Com 154.520 visitantes, a “cidade-neve” encontra-se no top 5 dos municípios do Centro com mais hóspedes em 2016. A Guarda ficou-se pelos 56.169 e ocupa o segundo lugar no ranking regional

Covilhã entre as cidades com mais turistas na região Centro

À frente da Covilhã estão os municípios de Ourém (495.322), Coimbra (378.302), Figueira da Foz (165.100) e Aveiro (161.895)

Dos 15 municípios das Beiras e Serra da Estrela apenas a Covilhã superou o patamar dos 100 mil hóspedes em 2016, segundo dados avançados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) no anuário estatístico da região Centro. De resto, todos os municípios ficaram abaixo dessa fasquia, sendo que o primeiro concelho que se segue à “cidade-neve” é a Guarda com 56.169 hóspedes. No final da tabela surge Pinhel com apenas 1.417 hóspedes, uma diferença de 2.706 em relação a Aguiar da Beira (inserido na CIM Viseu Dão Lafões) – o penúltimo município no ranking regional. Ainda assim, comparando os dados de 2016 com os do ano anterior, verifica-se que a maior parte dos municípios registou uma subida do número de hóspedes.

Pinhel, Gouveia, Fornos de Algodres e Figueira de Castelo Rodrigo foram os únicos concelhos da região onde houve um decréscimo de valores. No total de hóspedes estão incluídos portugueses e estrangeiros, sendo que a procura turística por parte de visitantes oriundos da Europa e de outros continentes é muito inferior. No caso da Covilhã, dos 154.520 hóspedes totalizados em 2016, 134.623 são portugueses e apenas 12.835 chegam de outros pontos da Europa, como Alemanha, Espanha, França e Reino Unido. O mesmo acontece nos restantes municípios, inclusive na Guarda cuja diferença entre visitantes portugueses e estrangeiros é de 36.100 (44.122 de Portugal e 8.022 dos restantes países da Europa).

A Covilhã mantém a liderança no total de dormidas (em hotelaria, alojamento local e turismo rural e de habitação) com 264.280. Segue-se o Fundão (84.676) e Seia (83.486). A “cidade mais alta” surge em quarto lugar com 74.990 dormidas. Da quarta para o quinta posição, ocupada por Belmonte, regista-se uma descida de mais de 30 por cento – menos 53.088 dormidas. Também neste parâmetro o município de Pinhel regista a pior classificação com apenas 1.727 dormidas. Quanto ao total de proveitos de aposento, em milhares de euros, a Covilhã mantém-se no topo da tabela (8.636), seguindo-se a Guarda (3.128) e o Fundão (2.048). Ainda acima do patamar dos mil euros está Seia (1.929), Almeida (1.015) e Belmonte (1.013). Aliás, um dado curioso é que para ultrapassar a Covilhã é preciso juntar os valores dos cinco concelhos da CIMBSE com os proveitos em dormidas turísticas mais elevados. Com o pior valor a nível regional está novamente o município de Pinhel, com apenas 83 mil euros em proveitos de aposento.

«Congratulamo-nos com o excelente resultado da Covilhã, que reafirma a sua liderança no número de dormidas turísticas, atingindo pela primeira vez um quarto de milhão de dormidas», reage o presidente da autarquia. Para Vítor Pereira, este resultado é a «afirmação da capacidade de atração das unidades hoteleiras do concelho e da consolidação da marca Covilhã como referência incontornável no setor turístico». O autarca realçou ainda que a “cidade-neve” tem nesta fase «39 por cento das dormidas totais da Comunidade Intermunicipal e o triplo de dormidas de estrangeiros em comparação com a Guarda».

Turismo movimenta milhares de euros

Quanto à atividade da rede caixa automática de multibanco, a Covilhã foi o município da região com mais movimentos: 4.236 milhares de operações – como consultas, levantamentos e pagamentos – e 239.991 milhares de euros. Segue-se a Guarda com um total de 3.256 operações e 201.190 milhares de euros movimentados. Os municípios do Fundão e Seia encontram-se no top 4 de municípios com mais movimento nas caixas de multibanco, com um total de 120.862 e 95.140 milhares de euros movimentados, respetivamente. Neste parâmetro o município com pior desempenho foi Manteigas (134 operações e 8.623 milhares de euros movimentados). Ainda assim, os levantamentos internacionais são muito inferiores aos nacionais. Por exemplo, na Guarda dos 1.592 milhares de levantamentos, apenas 41 são internacionais. O mesmo acontece na Covilhã que regista um total de 1.987 milhares de levantamentos, dos quais 1.926 são nacionais.