Aldeias temáticas, feiras, pistas de gelo, carrosséis e iluminações foram as apostas dos municípios para animar a quadra natalícia

Oito Câmaras da região gastaram 550.745 euros no Natal

Município da Guarda tem a fatura mais elevada com 232.550 euros gastos na “Cidade Natal” e na sua promoção

O frenesim das festas já passou e, antes das luzes de Natal se apagarem nas ruas das cidades e vilas da região, é chegado o momento de fazer contas aos gastos desta quadra.

Este ano, além da tradicional iluminação própria da época, houve animações várias e eventos temáticos um pouco por todo o lado, já as ceias estão a cair em desuso. Com base na informação disponível no portal Base, onde todos os contratos públicos com valor superior a cinco mil euros têm obrigatoriamente de ser publicados, O INTERIOR foi saber quanto gastaram as Câmaras da região nas festas. Mas a 2 de janeiro nem todas as autarquias tinham ainda divulgado as despesas com estas atividades, todas elas assumidas por ajuste direto e às quais há que somar o valor do IVA. Até àquela data foi possível localizar informação de oito municípios referente à quadra que findou e concluir que a aposta está nas aldeias temáticas, nas feiras, nas pistas de gelo, nos carrosséis e, como não poderia deixar de ser, nas iluminações.

Com base na informação publicada, as Câmaras de Aguiar da Beira, Belmonte, Covilhã, Guarda, Pinhel, Sabugal, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa gastaram no total 550.745 euros, mais IVA. Com o evento “Cidade Natal”, a Guarda foi o município que mais despesa teve com as festas natalícias. Segundo o Base, a edilidade da cidade mais alta despendeu 232.550 euros (no ano passado tinham sido 252.803 euros), repartidos pela iniciativa em si (61.900 euros), o aluguer de estruturas (72.400), a segurança (26.800) e a divulgação do evento (49.450). A estes items há que juntar os 22 mil euros aplicados na iluminação das ruas. A seguir surge Pinhel, que gastou 149.260 euros no “Pinhel de Natal” (74.975 euros) e numa pista de gelo e num carrossel (74.285 euros). A terceira edilidade com a fatura mais elevada da região, de acordo com o portal Base a 2 de janeiro, foi a do Sabugal. Contudo, o município raiano está longe dos anteriores ao pagar 35.795 euros para ter uma pista de gelo (15.495 euros) no período das festas, alugar casinhas de madeira para a feira de Natal (10.800) e pela montagem do maior presépio natural do país (9.500).

Na Covilhã, os custos com o Natal ficaram-se pelos 28.500 euros pelo aluguer do carrossel (13.500 euros) e a ornamentação natalícia da cidade (15 mil euros). Já em Belmonte só a iluminação custou aos cofres do município 35 mil euros. Mais contida nos gastos, a Câmara de Aguiar da Beira pagou 20.750 euros pela iluminação da vila e 5.530 euros por almoço de Natal para os idosos do concelho, o que perfaz um total de 26.280 euros. Em Trancoso, a informação disponível refere-se apenas ao aluguer da tenda de Natal, que também serviu para a passagem de ano, que ficou em 19.750 euros. Finalmente, e ao contrário das restantes, a Câmara de Vila Nova de Foz Côa optou por gastar mais dinheiro num almoço com idosos (14.500 euros) do que na iluminação (9.110 euros).

“Pinhel de Natal” termina no sábado

Entre 1 de dezembro e 6 de janeiro, Pinhel viveu ao ritmo da alegria natalícia com um conjunto de atividades que pretenderam celebrar a quadra festiva mais aguardada por pequenos e graúdos.

A iluminação foi ligada no primeiro dia de dezembro e no dia 8 abriram os primeiros atrativos que fizeram as delícias dos mais pequenos: a pista de gelo, o carrossel e o presépio, que ficaram instalados na zona envolvente ao edifício da Câmara Municipal. Já no dia 15 chegou o Pai Natal e teve lugar a abertura oficial da “Aldeia dos Elfos”, que vai permanecer no Jardim 5 de Outubro até ao dia de Natal. O evento foi complementado com um mercadinho, a Casa do Pai Natal, a Caixinha de Música, a Árvore de Natal Mágica, a Disco Kids, o Selfie Point e espetáculos de música, magia, teatro e vídeo mapping.