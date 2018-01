Secção: Em Foco

Enquanto se celebrava o fim de ano na Praça Velha, no Hospital da Guarda a festa era outra com o nascimento do primeiro bebé de 2018

Pedro é o bebé do ano na Guarda

Pedro nasceu às 00h01 do primeiro dia do novo ano

Passava um minuto da meia-noite quando nasceu o primeiro bebé do ano no Hospital Sousa Martins, na Guarda. Estava previsto que Pedro chegasse no dia de Natal, mas «não quis», conta a mãe, Maria José Lucas. O menino fez-se esperar, só quis vir ao mundo às 41 semanas e a festa foi de arromba, nasceu com o novo ano.

Partos destes não se fazem todos os anos e no momento estava toda a equipa de Obstetrícia da maternidade da Guarda preocupada com o bebé, «mas depois foi uma festa, toda gente celebrou», recordam os pais. Depois de uma gravidez mais longa do que o esperado, «correu tudo bem», contam os pais babados. Pedro nasceu de parto normal, com 3,575 quilos, e é o primeiro filho do jovem casal, natural da Guarda. «É uma experiência já há muito aguarda», admite o pai. Filipe Soares não esconde a alegria de ser um menino, no que diz ser «um desejo concretizado». À sua espera tem já as primas, pois Pedro é o primeiro rapaz entre as meninas da família.

Embora o dia do seu aniversário seja de folia, Pedro tem sido um bebé tranquilo, afinal os corredores do hospital da Guarda não lhe são desconhecidos. Tanto o pai, como a mãe, são ali enfermeiros. Maria José Lucas trabalha mesmo na Pediatria e por isso Pedro «nasceu entre conhecidos, rodeado dos “tios”», brinca a progenitora. O primeiro bebé a nascer na Guarda em 2018 não passou indiferente e logo no primeiro dia recebeu a visita do presidente da Câmara, Álvaro Amaro, que ofereceu uma miniatura do “Anjo da Guarda” e um enxoval, onde não falta um gorro para enfrentar o frio da cidade mais alta. Também o Conselho de Administração da ULS, através da diretora do Serviço de Obstetrícia, Cremilde Sousa, ofereceu uma moldura em prata para recordar o momento.

Bebé do ano na Covilhã só chegou no dia 2

Francisco foi o primeiro bebé de 2018 no CHCB

Na Covilhã, no Centro Hospitalar da Cova da Beira, o bebé do ano não foi tão folião e só chegou às 16h57 do dia 2. Marina Bento e Samuel Felgueiras, casal residente no Fundão, são os pais de Francisco, que nasceu com 3,540 quilos e 51 centímetros.

Ao longo deste último ano nasceram na Guarda 558 bebés, menos 20 em relação a 2016, e na Covilhã houve 553 nascimentos, mais 16 que no ano transato. Segundo a previsão da UNICEF, só no dia 1 poderiam nascer em todo o país 213 bebés. Dados da instituição apontam que «uma criança nascida em Portugal em janeiro de 2018 viverá provavelmente até ao ano 2100, enquanto uma criança nascida na Somália terá uma esperança média de vida de apenas 57 anos». Uma realidade para «perto de metade das crianças nascidas este ano” diz Beatriz Imperatori, diretora executiva da UNICEF Portugal.