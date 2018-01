Secção: Atualidade

Apendicite afasta Mário Patrão do Rali Dakar

Mário Patrão (KTM) já não vai participar no Rali Dakar em consequência de uma intervenção cirúrgica, anunciou a equipa do piloto de Seia.

«Uma forte dor abdominal que sentiu na manhã de 31 de dezembro conduziu o piloto, ao final da tarde desse dia, às urgências do Hospital Nossa Senhora da Assunção, em Seia. Mário Patrão foi transferido de imediato para o Hospital de Viseu onde lhe foi diagnosticada uma perfuração no intestino, tendo sido submetido de urgência a uma intervenção cirúrgica na qual lhe foi extraído o apêndice», lê-se num comunicado divulgado esta quarta-feira.

O piloto ainda se encontra internado, a aguardar alta hospitalar. «O

sentimento é de tristeza e de frustração. Tinha tudo pronto para partir no dia 1 de Janeiro. Considero que fizemos um bom trabalho de preparação, mas infelizmente não vou conseguir estar à partida. Resta-me levantar a cabeça e continuar a lutar com todas as minhas forças», refere Mário Patrão no comunicado.