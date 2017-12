Secção: Atualidade

O "Magusto da Velha" vai ser candidatado ao Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial

Tempo de leitura: 1 m

A Junta de Freguesia de Aldeia Viçosa (Guarda) vai iniciar o processo de inscrição da tradição do “Magusto da Velha” no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

O “Magusto da Velha”, que remonta ao século XVII, é revivido anualmente no dia a seguir ao Natal naquela localidade do Vale do Mondego. «Iremos lançar o desafio ao município da Guarda que terá, com certeza, gente que nos ajude nesse sentido», anunciou Luís Prata. Segundo o autarca, a candidatura justifica-se porque a tradição «está registada, é um facto». «Em 1698 há o registo de que já se faz este uso e costume. Portanto, já nessa altura existia. Nós deduzimos que possa ter acontecido na altura do domínio Filipino. Acreditamos fortemente que há de ter sido por aí, ou seja, há 500 anos», justificou Luís Prata. O “Magusto da Velha” recorda anualmente o gesto benemérito de uma “velha” que doou castanhas e vinho para alimentar o povo, sendo atualmente distribuídos 150 quilos de castanhas e 150 litros de vinho.