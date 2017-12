Secção: Desporto

Serranos venceram Gil Vicente por 3-0 no último jogo do ano e subiram ao 11º lugar da IIª Liga

Sp. Covilhã termina 2017 no meio da tabela

Covilhanenses dominaram encontro, mas só marcaram no segundo tempo

O Sp. Covilhã despediu-se de 2017 com uma vitória incontestada sobre o Gil Vicente e a subida ao 11º lugar da IIª Liga.

Os serranos, que jogaram na semana passada, derrotaram a equipa de Barcelos por 3-0 em encontro da 18ª jornada. Os golos surgiram no segundo tempo mas os locais podiam ter inaugurado o marcador aos 2’, quando Fatai acertou na barra. Frente a uns gilistas passivos e incapazes de explorar o contra-ataque, os covilhanenses assumiram o jogo na primeira parte e mostraram grande dinâmica ofensiva. Contudo, faltou eficácia aos “leões da Serra” no momento final, como aconteceu com Fatai, Renato e Seidi, entre os 24’ e os 30’. Aos 41’, Renato Reis pressionou, serviu Seidi e o guineense acertou no poste. Antes do descanso, o Gil Vicente criou a primeira ocasião, num remate de Miguel Abreu defendido por instinto por Igor Rodrigues, após ressalto.

No segundo tempo, o guardião serrano negou o golo com os punhos a Jonathan, aos 60’, num remate forte em zona frontal. Na jogada seguinte, um minuto depois, o Covilhã marcou por Fatai, que, solicitado por Reinildo, segurou a bola, tirou um defesa do caminho e inaugurou o marcador. Os visitantes não desistiram e foram pressionando. Aos 70’, Igor Rodrigues voltou a negou o golo a Jonathan e, quando a formação de Barcelos estava em crescendo, os locais aumentaram a vantagem. Aos 80’, Diarra surgiu ao segundo poste a cabecear certeiro na sequência de um cruzamento de Paulo Henrique. O resultado final ficou definido volvidos quatro minutos, quando Índio apareceu na área a dar seguimento a passe de João Dias.