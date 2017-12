Secção: Sociedade

2017, um ano para não esquecer

2017 está a caminho do fim, mas tão depressa não vai ser esquecido. Foi um ano de tragédias, do fogo à seca, do fecho da Caixa Geral de Depósitos em Almeida, mas também de algum otimismo com os anunciados investimentos da Coficab na Guarda, do grupo Vila Galé em Manteigas e da adjudicação da conclusão da modernização da Linha da Beira Baixa até à Guarda.

Janeiro

A manchete da primeiro edição do ano titulava que a região tinha perdido 15 mil residentes entre 2011 e 2015, uma tragédia que não há forma de estancar. O INTERIOR dedicou ao tema várias edições com a análise dos dados demográficos dos 17 municípios da Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela. Neste mês morreu Mário Soares, considerado o “pai” da democracia portuguesa. Por cá, um mini tornado causou elevados prejuízos em S. Paio (Gouveia). No primeiro mês do ano soube-se também que o Centro Educativo do Mondego, em Cavadoude (Guarda), iria passar a estabelecimento prisional. E que a Guarda continuava a liderar as exportações na região, tendo mesmo sido a sede de distrito que mais cresceu na região Centro em termos percentuais.

Fevereiro

Álvaro Amaro desfez as dúvidas e formalizou recandidatura à presidência da Câmara da Guarda. Já em Manteigas foi o grupo Vila Galé que anunciou um investimento de 6 milhões de euros em hotel de 4 estrelas. O temporal voltou a fazer das suas e, na Guarda, ventos fortes derrubaram uma grua, montada há 15 anos no mesmo local, sobre prédios e veículos na Avenida Rainha D. Amélia. Neste mês tiveram início as obras de requalificação do parque municipal da cidade após o Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco ter indeferido uma providência cautelar apresentada por um grupo de cidadãos. E soube-se que Aguiar da Beira era a autarquia da região melhor classificada do Índice de Transparência Municipal (ITM). A Câmara da Guarda ficou-se pelo 252º lugar. Em destaque esteve também a atleta Inês Monteiro, que, aos 36 anos, juntou mais um título ao seu currículo ao sagrar-se

campeã nacional dos 3.000 metros de pista coberta. Fevereiro despediu-se com o anúncio do fecho das agências da CGD em Almeida, Teixoso (Covilhã e Silvares (Fundão), mas, mais tarde, dessas só encerraram os balcões de Almeida, a única sede de concelho afetada, e Silvares. O Hospital da Guarda voltou às manchetes e não pelos melhores motivos, quando uma grávida perdeu o bebé no final de gestação enquanto esperava por ser vista por um médico nas Urgências.

Março

Nos idos de março, António Saraiva, presidente da Federação da Guarda do PS, esteve debaixo de fogo após escrever ao ministro da Saúde a pedir que nomeasse um elemento de confiança dos socialistas para a nova administração da ULS. Na Guarda, a Câmara desistiu de requalificar a rotunda que liga a Avenida de São Miguel à Avenida da Estação, junto ao Parque Urbano do Rio Diz. A obra incluía a instalação de uma antiga locomotiva da CP, mas o primeiro concurso público, com um preço-base de 438 mil euros, mais IVA, ficou deserto. Já em Belmonte a autarquia avançou com a construção do Centro Escolar de Caria, num investimento de mais de 560 mil euros. No desporto, a futebolista Ana Borges, natural de Moimenta da Serra (Gouveia), que alinha no Sporting, foi eleita a melhor jogadora portuguesa. Já o padre Luís Miguel Mendes, que tinha sido condenado a 10 anos de cadeia por abusos sexuais de menores no Seminário do Fundão, viu o Supremo confirmar a pena.

Abril

Os socialistas da Guarda escolheram Eduardo Brito para concorrer à Câmara no mês em que Carlos Pinto também decidiu avançar como independente à Câmara da Covilhã. O INTERIOR noticiou a criação do Centro Académico Clínico das Beiras (CACB), um consórcio que reúne os hospitais, a UBI e os Politécnicos dos distritos da Guarda, Castelo Branco e Viseu, cuja sede fica na UBI. Mas também que Guarda já é o distrito com mais idosos sozinhos e/ou isolados: são 3.932, segundo os “Censos Sénior” da GNR. O Governo nomeou finalmente o novo Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, constituído por Isabel Coelho (presidente), Fátima Lima (diretora clínica de cuidados primários), Fátima Cabral (diretora clínica de cuidados hospitalares), Nélia Faria (enfermeira diretora) e Sandra Gil (vogal). Neste mês o primeiro-ministro António Costa esteve em Famalicão da Serra (Guarda) para lançar a primeira pedra do quartel/ sede dos bombeiros, uma obra orçada em cerca de 775 mil euros. E o Centro de Alto Rendimento do Pocinho (Vila Nova de Foz Côa) foi o vencedor do Prémio de Arquitetura do Douro. Galardoado foi também o jornalista e escritor Fernando Paulouro Neves com o Prémio Eduardo Lourenço, do Centro de Estudos Ibéricos (CEI).

Maio

O Governo anunciou que a requalificação do Hotel Turismo da Guarda iria avançar através do Programa REVIVE e a autarquia apresentou o projeto de requalificação da Torre dos Ferreiros e um esboço do que poderá vir a se o “Quarteirão das Artes”. Já a Câmara do Sabugal garantia ter o «trabalho adiantado» para acolher Museu Nacional da Emigração. Em Almeida, apesar dos protestos populares e políticos, a agência da CGD fechou e foi substituída por um balcão de atendimento móvel.

Junho

A maestria de Gonçalo Maia Caetano, jovem guitarrista do Conservatório de Música de S. José da Guarda natural de Pinhel, encanta o mundo da guitarra. O INTERIOR fez eco, em primeira mão, de alegados sequestros e castigos na Casa do Menino Jesus, na Covilhã. Neste mês caiu que nem uma bomba a notícia de que a Câmara da Guarda era a maior devedora às Águas de Portugal (AdP), registando no final de 2016, uma dívida superior a 25,7 milhões de euros. A lista divulgada por O INTERIOR incluiu outras autarquias da região.

Julho

O estio do verão começou com uma má notícia para a Guarda, a do chumbo da requalificação do Pavilhão 5 do Hospital Sousa Martins. A Comissão Diretiva do Programa Operacional do Centro justificou que não foram cumpridos os critérios de elegibilidade da operação e a decisão adiou a instalação do Departamento de Saúde da Criança e da Mulher. Este foi também o momento da reeleição de António Fidalgo como reitor da Universidade da Beira Interior (UBI). Em Barca d’Alva (Figueira de Castelo Rodrigo) foi inaugurada a Plataforma de Ciência Aberta, um projeto idealizado pelo astrofísico Pedro Russo, que é natural do concelho. Com o calor chegaram também os fogos e na última semana do mês arderam mais de oito mil hectares no concelho da Guarda. O incêndio começou no Rochoso e alastrou aos municípios vizinhos de Almeida, Pinhel e Sabugal.

Agosto

As chamas levaram o inferno às portas da Covilhã, onde durante três dias ardeu uma extensa área de mato e foram evacuadas 95 pessoas. Neste mês O INTERIOR divulgou um estudo alemão cuja principal conclusão é que a introdução de portagens em autoestradas sem custos para o utilizador, como a A25 e A23, destruiu, em média, 16 empresas e 218 empregos em cada um dos 59 concelhos que atravessam. A agosto despediu-se como tinha começado, com fogo. Nas últimas semanas registaram-se 13 grandes incêndios na região, com destaque para a Gardunha, onde arderam 5.615 hectares, Fernão Joanes (3.632) e Covilhã (2.918). A Câmara do Fundão estimou que o incêndio da Gardunha causou prejuízos da ordem dos 27 milhões de euros. Em Vilar Formoso, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa inaugurou o museu dedicado aos refugiados e a Aristides de Sousa Mendes. O “Vilar Formoso Fronteira da Paz - Memorial aos Refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa Mendes” fica junto à estação de caminho-de-ferro da vila fronteiriça.

Setembro

No regresso às aulas, o reitor da UBI, António Fidalgo, denunciou o subfinanciamento «crónico» da universidade nos últimos anos. O mês ficou marcado pela tragédia com a morte violenta de três crianças na Guarda. Um bebé com cerca de 3 anos foi colhido mortalmente por um comboio junto ao apeadeiro do Sobral da Serra, um menino de 9 anos foi estrangulado pela própria mãe, que estaria a sofrer de depressão, na Catraia do Sortelhão (Guarda) e outro de 7 anos, deixado sozinho em casa, não sobreviveu a uma queda do terceiro andar onde estava. As autoridades detiveram as progenitoras. Soube-se também que a Guarda, Covilhã e Fundão são três dos vinte concelhos abrangidos pelo Fundo de Emergência Municipal devido às «condições excecionais» dos incêndios florestais ocorridos ou que venham a ocorrer este ano.

Outubro

Nas autárquicas o grande vencedor foi Álvaro Amaro, reeleito para o segundo mandato na Câmara da Guarda com 61,2 por cento dos votos, a maior votação de sempre, em termos percentuais, nas autárquicas. Já Eduardo Brito (PS) não conseguiu melhor que 23,35 por cento, o pior resultado de sempre dos socialistas. Na Covilhã, Vítor Pereira também foi reconduzido e desta vez com maioria absoluta num executivo onde, pela primeira vez, o PSD não tem nenhum vereador. A surpresa da noite eleitoral foi a eleição de Carlos Ascensão (PSD) em Celorico da Beira, mas com maioria relativa, enquanto Esmeraldo Carvalhinho (PS) regressou à presidência da autarquia de Manteigas e António Machado (PSD) sucedeu a Baptista Ribeiro. Este mês foi vendido por 280 mil euros, a um empresário da Arruda dos Vinhos, todo o património móvel da falida Adega Cooperativa da Covilhã. A seca começava a preocupar e os fogos não davam tréguas. Nos dias 15 e 16 registaram-se 22 fogos em dez concelhos do distrito da Guarda, um dos quais causou duas mortes em Vide (Seia). Na Covilhã, o Ministério Público deduziu acusação contra Vítor Pereira, presidente da Câmara, e Manuel Santos Silva, ex-presidente da Assembleia Municipal, por prevaricação no caso dos terrenos do Canhoso. Se for condenado, Vítor Pereira pode perder o mandato.

Novembro

O INTERIOR noticiou que um investimento de 8 milhões da Coficab na Guarda não se concretizou por causa da burocracia da CCDRC. Neste mês arrancou, no Tribunal da Guarda, o julgamento de Pedro Dias, suspeito de ter cometido vários crimes em Aguiar da Beira, em outubro de 2016. E na Covilhã a autarquia adjudicou a requalificação do Teatro Municipal ao consórcio formado pela MRG Construction e a Ramos Catarino SA por cerca de 4 milhões de euros. O prazo de execução da obra é de doze meses. Nasce também o “Movimento pelo Interior - em nome da coesão”, liderado por Álvaro Amaro e que envolve autarcas, empresários e instituições de ensino superior para sugerir ao Governo medidas concretas para o desenvolvimento do interior do país. Na Guarda, a requalificação da Torre dos Ferreiros, que inclui a instalação de um elevador panorâmico e de um miradouro no topo, foi adiada e, no Fundão, a edilidade pondera recorrer ao Fundo de Apoio Municipal (FAM). Inédito e surpreendente é o calendário dos pastores mais bonitos da Serra da Estrela, uma iniciativa do “Notícias de Gouveia”, que já tem uma segunda edição. Em novembro, a Guarda celebrou 818 anos e teve duas boas notícias com o anúncio de uma nova fábrica da Coficab na PLIE para produzir exclusivamente cabos para os veículos de condução autónoma e para a conectividade total. O projeto vai criar cerca de 130 postos de trabalho. A outra foi a adjudicação da modernização do troço Covilhã-Guarda da Linha da Beira Baixa. A obra vai custar 52 milhões de euros, será concretizada pelo consórcio Ramalho Rosa Cobetar/Conduril e deverá estar concluída em 2019.

Dezembro

No último mês do ano a Câmara da Guarda aprovou um orçamento de mais de 45 milhões de euros para 2018 e deliberou integrar os SMAS na autarquia. Já na Covilhã o orçamento é de quase 48 milhões euros e o próximo ano vai ter aumentos no IMI e na Derrama. Por cá, soube-se que uma empresa do grupo Manuel Rodrigues Gouveia iniciou negociações com o Governo para requalificar e gerir o Hotel Turismo da Guarda no âmbito do programa REVIVE. Já a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) divulgou o resultado do inquérito aberto no caso da grávida que perdeu o bebé nas Urgências do Hospital da Guarda enquanto esperava pelo médico. A conclusão é que a equipa da Urgência Obstétrica «falhou no atendimento».