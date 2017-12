Secção: Sociedade

Realizada pela primeira vez, a feirinha de Natal da instituição da Guarda foi «um sucesso»

Crianças do Abrigo da Sagrada Família deram asas à imaginação

Com a feirinha de Natal, o Abrigo da Sagrada Família angariou cerca de 400 euros

Das bolachas aos pinheirinhos, as crianças do Abrigo Infantil da Sagrada Família, na Guarda, deram asas à imaginação e celebraram a época natalícia com uma feirinha de Natal. Ninguém quis ficar de fora e até os mais pequeninos – com apenas 18 meses –, através da carimbagem da mão ou do dedinho, tiveram oportunidade de contribuir e deixar a sua marca nos trabalhos realizados.

«Todos participaram. A complexidade do trabalho foi sempre adaptada à faixa etária das crianças», revela a diretora pedagógica Susana Pereira, considerando que se criou «uma dinâmica muito engraçada e marcante para as crianças e para os pais». Expostos em mesas, situadas no hall de entrada do Abrigo, os produtos foram vendidos num abrir e fechar de olhos: «Foi um sucesso. Ainda estávamos na fase de construção e já tínhamos solicitações de alguns pais», acrescenta Susana Pereira, segundo a qual foram angariados cerca de 400 euros «com estas pequenas coisas que os meninos foram fazendo e que estão cheias de sentimento». E esse foi o principal objetivo da iniciativa: angariar dinheiro para promover outras atividades de cariz pedagógico. «É um valor significativo que nos vai permitir dar continuidade a algumas ideias que vamos tendo e a algumas atividades que gostávamos de trazer», adianta Susana Pereira, revelando que o teatro e as atividades ligadas à ciência são o foco para 2018.

«No ano passado houve uma empresa de teatro que se deslocou à nossa instituição, mas foi tudo financiado pelos pais», recordou a diretora pedagógica, frisando que a feirinha de Natal foi uma forma «dos pais beneficiarem de alguma coisa e, simultaneamente, a escola conseguir angariar fundos para pagar essas atividades». Outro objetivo do Abrigo foi incutir o valor da partilha e viver o espírito natalício. Tudo foi feito «por e para as crianças» e a iniciativa será para repetir.