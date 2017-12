Secção: Sociedade

Neve continua a ser principal atração da passagem de ano, cujos preços variam dos 150 aos 1.097 euros por pessoa

Lotação quase esgotada na Serra da Estrela

A Serra da Estrela é um dos destinos de eleição dos portugueses para começar o ano e os hotéis da região já estão com lotação praticamente esgotada. O manto branco de neve, a paisagem natural e a gastronomia regional são alguns dos atrativos que tornam este destino tão apetecível.

«É uma época muito boa para nós. Este ano tivemos o Natal completo e para a passagem de ano já restam poucos quartos, sendo que as vendas estão a bom ritmo e a tradição diz-nos que vão esgotar», confirma Bruno Fernandes, diretor-geral das unidades Luna na Serra da Estrela, para quem a neve é um dos principais atrativos. Da oferta do grupo constam o Hotel Serra da Estrela, os chalés de montanha e o Hotel dos Carqueijais, que, em conjunto, têm capacidade para cerca de 500 pessoas e apresentam ofertas a vários preços, que vão dos 150 euros aos 1.097 euros, dependendo do programa, das noites e do espaço escolhido. Para a passagem de ano, o Hotel Serra da Estrela apresenta um pacote de três noites que começa nos 478 euros e vai até aos 600 euros por pessoa. No caso do Hotel dos Carqueijais, a proposta é para duas noites e o preço varia entre os 328 e os 500 euros.

Para quem prefere mais privacidade há ainda os chalés de montanha, cujo preço para duas noites é de 950 euros, valor que sobe para 1.097 euros para três noites e num espaço com capacidade para seis pessoas. Com o preço mais modesto de 45 euros por noite e para duas pessoas apresenta-se a Pousada da Juventude Serra da Estrela, que acolherá 160 pessoas. «Já estamos com lotação esgotada desde setembro, o que confirma que este é um destino de excelência», refere Pedro Farromba, presidente da Federação de Desportos de Inverno, entidade que detém a concessão deste espaço. Igualmente sem vagas está o H2otel, em Unhais da Serra (Covilhã), que tem 90 quartos e um programa especial de três noites é de 700 euros por pessoa. O grupo Natura IMB também tem casa cheia no Puralã-Wool Valley, na Covilhã, onde já não há vagas para o final do ano, cujo pacote de duas noites foi vendido a 300 euros por pessoa.

Dos dois hotéis que o grupo possui na Guarda, o Lusitânia também já está esgotado. O pacote de duas noites de alojamento, que inclui pequeno-almoço buffet, acesso ao Natura Clube & Spa (piscina interior, jacuzzi e ginásio), cocktail de despedida de 2017, especial jantar de gala com música ao vivo e brunch de ano novo, foi vendido por 230 euros por pessoa. De acordo com informação disponível no site do Natura IMB, o Vanguarda ainda não está lotado e preparou para os clientes um jantar, animado pelo grupo Cool Project, que custa 55 euros por pessoa. O menu de passagem de ano inclui entrada, prato de carne, prato de peixe e sobremesa.

Noutra das principais portas de entrada da Serra da Estrela está o Hotel Eurosol Seia Camelo, que receberá 155 pessoas na noite de fim de ano com pacotes para duas noites (395 euros/2 pessoas), três (480/2 pessoas) e quatro (558 euros/2 pessoas). «Este ano fechamos ainda mais cedo do que noutros anos, o que indica que as pessoas querem mesmo vir passar o Réveillon na Serra da Estrela», admite o diretor daquela unidade, Miguel Camelo.

Alta passagem de ano com Richie Campbell na Guarda

Na última noite do ano todos os caminhos vão dar à Praça Luís de Camões, na Guarda, que já está pronta para receber os ritmos do reggae de Richie Campbell (22 horas). As boas-vindas a 2018 acontecem com o tradicional brinde coletivo, onde não faltará o espumante Raposeira (que apoia a iniciativa) e um espetáculo de fogo-de-artifício. A festa continua pela noite fora com o DJ João Vaz (Rádio Comercial).

Dois palcos montados em São Romão (Seia)

A vida são dois dias e a comemoração do fim de ano em São Romão (Seia) também. O evento, que decorre no recinto do mercado (palco 1) e no Largo Santo António (palco 2), inclui atividades ao ar livre até à madrugada do primeiro dia de 2018. O programa começa sábado (20h45) com uma “Zumba Réveillon Party”, seguida da atuação da banda “Lua Cheia” (22 horas) e do DJ Nuno Araújo. No mesmo dia, mas no palco do Largo Santo António, tem lugar o tributo “Mamonas Assassinas” (21h30), antes dos DJ’s Lopez e Luís Pereira. No dia 31 há uma “Réveillon Party Zone” e o grupo TZ no palco 1, enquanto no palco 2 a música está a cargo do grupo Avatar. O novo ano será recebido com um espetáculo de fogo-de-artifício e a festa prossegue com os DJ’s Ice Cream e Carlos Besser. O evento é organizado pela União de Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros, com o apoio da autarquia.

Mega discoteca na Covilhã

A Câmara da Covilhã, em parceria com as discotecas Companhia Clube e Ex Libris, organiza, pela primeira vez, uma passagem de ano no centro da cidade. A festa vai decorrer numa tenda gigante e será animada por vários DJ’s. Haverá ainda bolo-rei e espumante. O ponto alto da noite será um fogo-de-artifício lançado de forma sincronizada no Fundão, Covilhã e Belmonte, numa parceria inédita.