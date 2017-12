Secção: Atualidade

Cinco frações da Lotaria de Natal vendidas na Guarda

Tempo de leitura: 1 m

A azáfama matinal no quiosque "Esteves e Palmira", situado na Central de Camionagem da Guarda, já é habitual, mas hoje os motivos são outros. Parece que a sorte bateu àquela porta e ali foram vendidas cinco frações do primeiro prémio da Lotaria de Natal. «Foi importante para a cidade e para nós, que vamos ter mais freguesia», admitiu Agostinho Vaz, proprietário do estabelecimento.

