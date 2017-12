Secção: Atualidade

Ciudadanos vence eleições, mas independentistas mantêm maioria absoluta na Catalunha

Tempo de leitura: 1 m

O partido constitucionalista Ciudadanos venceu as eleições na Catalunha, mas os independentistas mantiveram a maioria absoluta parlamentar, com a formação liderada pelo ex-presidente catalão, Carles Puigdemont, em segundo lugar.

A coligação Juntos pela Catalunha (JxCat), liderada por Puigdemont, a par da Esquerda Republicana Catalã (ERC) e da Candidatura Unidade Popular (CUP) conquistaram um total de 70 assentos, o que significa que as três forças separatistas têm, em conjunto, uma maioria curta no parlamento face aos constitucionalistas.

O Ciudadanos conquistou 25,3 por cento dos votos, elegendo 37 dos 137 membros da câmara. À BBC, a líder do partido unionista, Inés Arrimadas, declarou o seu partido «vitorioso» e garantiu que quer ser ela a liderar uma futura coligação de governo. Com os três assentos do PP e os 17 obtidos pelo Partido Socialista Catalão (PSC), os movimentos favoráveis à manutenção do statu quo detêm, juntos, 57 assentos, menos 13 que os independentistas.

Ainda assim, a grande vitória foi, não a de um ou mais partidos, mas da democracia: mais de 80 por cento dos eleitores chamados a decidir o seu futuro saíram de casa ontem para votar, um recorde na História eleitoral catalã.