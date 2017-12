Secção: Atualidade

Zona Prisional do Mondego inaugurada

Tempo de leitura: 1 m

O antigo Centro Educativo do Mondego já é oficialmente Zona Prisional do Mondego, integrando o Estabelecimento Prisional da Guarda. A cerimónia de inauguração decorreu esta tarde e foi presidida pela Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro.

Depois de ter recebido durante 91 anos jovens em cumprimento de medida tutelar educativa, o edifício passa agora a estar divido em três secções: uma destinada a reclusos em situação de regime aberto no interior, sendo as outras duas secções para reclusas de regime aberto e fechado. As instalações comportam ainda, para além de uma área administrativa, salas de convívio e pátios de recreio, refeitórios, espaços escolares e de formação, ginásio, capela, cozinha e, num futuro próximo, quartos de visitas íntimas. Com uma lotação de 82 lugares, este novo espaço do Estabelecimento Prisional da Guarda acolherá a população prisional feminina do interior, nomeadamente de mulheres originárias dos distritos da Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Viseu. Saiba mais na próxima edição de O Interior.