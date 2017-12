Secção: Opinião

Açorda de gambas

A Guarda será a Cidade Natal em 2018?

Sim. A Guarda, Leiria, Lisboa, Óbidos; Vila Real, Cascais, Sabugal, Pampilhosa da Serra e todos os concelhos interessados em transformar-se na Lapónia do Sul com recurso a carrocéis, casas de Pai Natal e pistas de gelo de milhares de euros, que, como se nota, é um conceito extremamente inovador e diferenciador.

Inovador e Diferenciador não são os nomes do meio do renovado parque municipal?

Uma verdadeira revolução urbana, particularmente interessante para os amantes da prática da escalada, adeptos de repouso de espinha ereta em frios bancos de pedra, grafitters, empresas de segurança e pais que queiram colocar crianças de castigo. Mas o parque é agora mais seguro que nunca, correto? Venho agora do parque municipal e, curiosamente, depois de tanto tapete de relva de Aljezur continua a cheirar-me a erva de Marrocos. É esse o coberto vegetal a que expirou o prazo de validade sem que a cidade se apercebesse?

Teremos um dia o clima de Marrocos mas não queria ter o seu coberto vegetal já hoje. Em caso de dúvida apliquem o critério que serviu de orientação para os anteriores abates, o do iogurte, se a casca da árvore estiver levantada é melhor não arriscar o consumo. Creio que na Guarda desde que as árvores consigam segurar umas luzes de iluminação natalícia ou sigam para o madeiro, já estarão a cumprir o seu papel de regulador climático.

Iluminação em que iremos poupar com a primeira descida da eletricidade em 17 anos. Pelos púbicos, como diria o vendedor da dita, o chairmain Catroga. Continuo a apreciar o modo homem invisível como o IVA da eletricidade se mantém nos 23%.

A descida de impostos em Portugal é um fenómeno Rarríssimo?

Raríssimas são algumas espécies de pescado da qual foram negociadas as quotas e que demos por adquiridas ad eternum, mas que arriscamos perder por seguir literalmente o guião da história da galinha dos ovos de ouro. A única espécie que continua sem problemas de stock é a Cabala.

A cabala é neste momento uma instituição nacional? A cabala deveria ter integrado a candidatura portuguesa dos Bonecos de Estremoz a Património Imaterial da Humanidade. Seriam assim imortalizadas as nossas melhores peças de gigantes mas com pés de barro.

A eleição de Mário Centeno para liderar o Eurogrupo não é uma prova de solidez das nossas maiores figuras? Se verificarmos a votação que elegeu Mário Centeno “frame” a “frame”, é nítido que o voto da Eslovénia, da Letónia e de Malta foram para a Valeta.

Da valeta onde saiu finalmente o rating de Portugal. Sim, do nível lixo para o nível açorda de gambas. Os mercados serão agora menos penalizadores para nós? Sim, até porque alegadas promiscuidades do sector social com membros do Estado, cativações e miúdos alegadamente roubados por uma seita não são assuntos que lhe interessem.

E prendas para 2018? Agora que Jerusalém já é capital de Israel para os EUA e metade dos EUA são do México para a Palestina, desejo o regresso ao domínio português de Olivença, Lloret del Mar e da Estrada Nacional 18.

Por: Pedro Narciso