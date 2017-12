Secção: Desporto

Futebol distrital

Figueirense é campeão de Inverno

A 11ª jornada do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda, disputada no domingo, voltou a registar muitos golos. Desta vez foram marcados 27, mais um que na primeira ronda.

O campeonato continua a ser liderado pelo Figueirense (na foto), que venceu 1-0 no difícil reduto do Vila Franca das Naves (9º)e sagrou-se campeão de inverno. Com a tarefa mais complicada, o Sp. Mêda perdeu pelo mesmo resultado em Manteigas no jogo grande da jornada e cedeu o segundo lugar ao Gouveia, que recebeu e venceu o Guarda Unida Desportiva (14º e último) por um resultado à antiga: 6-3. Já os medenses partilham a terceira posição com os manteiguenses. Nos restantes jogos, o Trancoso (6º) ganhou 4-3 em Almeida (13º) e o dérbi do concelho do Sabugal, entre o Sp. Sabugal (7º) e o Soito (8º), terminou empatado 1-1. Por sua vez, o Aguiar da Beira (5º) venceu em casa o S. Romão (12º) por 2-0 e o Vila Cortês do Mondego (10º) foi surpreendido no seu campo pelo Vilanovenses (11º) e perdeu 3-2. No domingo, véspera de Natal, não há jogos, que só regressam a 7 de janeiro com as partidas Figueirense-Aguiar Beira, Trancoso-Gouveia, Sp. Mêda-Estrela Almeida, Soito-Manteigas, São Romão-Sp. Sabugal, Vilanovenses-Vila Franca das Naves e o dérbi do concelho da Guarda entre o Vila Cortês do Mondego e a Guarda Unida Desportiva.

Sp. Celoricense sem derrotas na IIª Divisão

Na IIª Divisão, o Sp. Celoricense soma e segue no primeiro lugar e já leva cinco pontos de vantagem sobre o segundo, o Sp. Vilar Formoso.

A equipa de Celorico da Beira continua invicta na prova após cinco jornadas e no domingo cilindrou em casa a ADC Castelos (6º) por 6-1. Por sua vez, a formação da fronteira, despromovida este ano ao escalão secundário, também ganhou na receção ao Freixo de Numão (4º) por 2-1. Já o Foz Côa permanece no terceiro lugar e aplicou “chapa 8” ao Casal de Cinza (7º). Por último, o Pala (5º) foi ganhar 3-2 a Paços da Serra (8º e último). Facto insólito: a quinta jornada registou 23 golos em apenas quatro jogos. O campeonato regressa a 7 de janeiro com os jogos Pala-Freixo de Numão, ADC Castelos-Paços da Serra, Casal Cinza-Sp. Celoricense e um escaldante Foz Côa-Sp. Vilar Formoso.