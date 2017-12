Secção: Desporto

Académica venceu serranos por 2-0 e continua na luta pelo título da IIª Liga, enquanto os serranos desceram para o 13º lugar numa época que continua irregular

Sp. Covilhã não passa em Coimbra

Gilberto (à direita na foto) podia ter empatado aos 56’, mas cabeceamento saiu por cima

Continua irregular a carreira do Sp. Covilhã na IIª Liga. No domingo, os serranos perderam 2-0 em Coimbra com a Académica, que somou o sétimo jogo consecutivo sem derrotas e está a dois pontos do líder Académico de Viseu. Por sua vez, o Covilhã caiu um lugar para a 14ª posição.

No jogo da 17ª jornada, os covilhanenses até entraram melhor na partida, com pressão alta e iniciativa de jogo, mas foram os locais que desfrutaram da primeira oportunidade de golo. Aos 7’, Djoussé rematou à trave após cruzamento de Marinho. Dez minutos depois, a Académica inaugurou o marcador com um autogolo do defesa-central Joel, na interceção de um cruzamento de Luisinho. Do lado dos visitantes realce apenas para um centro rasteiro de Gilberto para a área dos “estudantes” com o guarda-redes Ricardo Ribeiro a efetuar uma defesa incompleta e um defesa a afastar a bola perante a proximidade dos atacantes adversários. Em desvantagem, o Covilhã voltou a subir as linhas e procurou responder, mas sem consequências até ao final do primeiro tempo.

Na segunda parte, Djoussé falhou por centímetros o segundo golo aos 47’, num cabeceamento que saiu a rasar o poste da baliza de Igor Rodrigues. A equipa serrana esteve perto de empatar aos 56’, numa jogada em que Gerson ganhou um ressalto na área e rematou para defesa incompleta de Ricardo Ribeiro. A bola sobrou para Gilberto que, em cima da linha de baliza, atirou de cabeça por cima. Na resposta, Marinho pôs Igor Rodrigues à prova aos 68’ com uma “bomba” de fora da área. Na sequência desta jogada, o guarda-redes covilhanense derrubou Djoussé e o árbitro assinalou grande penalidade, que Chiquinho converteu em golo aos 70’. O jogo ficou sentenciado.