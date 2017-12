Secção: Especial Natal

Se há coisa que não pode faltar à mesa nesta quadra festiva são os doces. O INTERIOR foi descobrir o que há de novo na doçaria regional para este Natal

Doces para todos os gostos

É impossível falar na doçaria típica do Natal sem aludir ao famoso bolo-rei, que não pode faltar na mesa dos portugueses. Com uma história secular, esta iguaria já faz parte da tradição e foi ganhando adeptos. Ainda assim, são muitos os que não simpatizam com os ingredientes do bolo-rei tradicional e para esses não faltam alternativas.

Na pastelaria Cristal 98, localizada na Avenida Cidade de Safed (Guarda), há opções para todos os gostos e feitios. Filhós, rabanadas, sonhos e lampreias são algumas das sobremesas que prometem saciar os mais gulosos. A tradição é para cumprir e há doces cuja receita é seguida à risca. Ainda assim, a proprietária do estabelecimento tenta sempre “inventar” e este ano não é exceção. A estrela de massa folhada (com ovos moles, chocolate negro e chocolate de leite) e o bolo-rei de chocolate são as suas novidades para este Natal. «Optámos por uma versão completamente diferente daquelas que existem por aí», refere Sandra Almeida, que preferiu manter a receita tradicional de bolo-rei e acrescentar-lhe o cacau. «Usamos a massa tradicional, com as frutas cristalizadas, mas este bolo-rei leva cacau e é coberto com chocolate negro e decorado com frutos secos», descreve a proprietária da Cristal 98.

Mas a grande novidade é mesmo a estrela de massa folhada com três sabores diferentes que prometem uma explosão degustativa. «Esta não é uma criação exclusivamente minha. Já vi na Internet e também noutros sítios», esclarece Sandra Almeida, adiantando que «o recheio é que é invenção minha». Trata-se de um doce que a Cristal 98 só faz nesta época e ainda é pouco conhecido porque conta um ano de existência. Mas nem só os doces de Natal têm saída por esta altura. O famoso D. Sancho – uma mistura de ovos moles e queijo Serra da Estrela, envolta em massa folhada de centeio – também é muito procurado. «Estamos a ter muitas encomendas. Embora seja um bolo que fazemos todo o ano, no Natal há mais procura porque as pessoas levam para oferecer», explica a responsável.

Com oito anos de vida, o bolo-rei “Especial Avenida” continua a fazer furor e já ultrapassou o “líder de vendas” (bolo-rei tradicional). «Tem sido um sucesso e de ano para ano tem cativado mais clientes», revela Vítor Carvalho, proprietário da pastelaria Avenida, situada na Avenida Dr. Afonso Costa, na Guarda. Amêndoas, nozes, recheio de gila e passas são os ingredientes (ou quase todos, porque o segredo é alma do negócio) para meter as mãos na massa. «Este bolo-rei é feito de forma diferente, por isso é que é especial», explica o proprietário do estabelecimento. E bolos-rei é coisa que não falta nesta casa: há bolo-rei rainha, de maçã, de castanha e de chocolate. A Avenida também continua a confecionar doces típicos (sonhos, troncos de natal, filhoses, rabanadas, lampreia de ovos, gargantas de freira, entre outros).

Localizado na Avenida Cidade Bejar, o restaurante “Videira” também se dedica à pastelaria regional. O chef Manuel Videira confeciona os habituais doces de Natal como os sonhos, as rabanadas ou o bolo-rei tradicional. Mas, movido pelos comentários de clientes que não gostam de frutos cristalizados, o empresário deu asas à imaginação e criou novos sabores: de ananás, de frutos vermelhos, de maça, de cereja, de carnes e queijo da Serra, de castanha e de abóbora e requeijão. Também na pastelaria Colmeia da Beira, situada na Rua Dr. Francisco dos Prazeres, há para este Natal um bolo-rei diferente, feito de cereais. «É um bolo com uma massa muito macia, que leva ameixa e alperce», adianta a proprietária. Para além desta novidade, o estabelecimento vende bilharacos de abóbora, um doce típico de Aveiro e idêntico aos sonhos. «É feito com uma abóbora menina, que é cultivada na nossa zona e que trazemos para confecionar este doce», declara Leonor Fonte. Desde o bolo-rei tradicional ao rainha, passando pelo escangalhado e pelo noite e dia (que é metade chocolate, metade bolo-rei tradicional), as opções são muitas e os doces tradicionais também não são esquecidos.