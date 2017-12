Secção: Especial Natal

Em cerca de dois meses, os membros da associação “Vila Garcia em Movimento” transformaram materiais inutilizáveis em verdadeiras obras de arte

Vila Garcia, a “Aldeia Natal” que quase ninguém conhece

À noite, o presépio situado junto à igreja ganha vida com a ligação das luzes

A cerca de dez quilómetros da Guarda, Vila Garcia está transformada em “Aldeia Natal” por obra e graça dos membros da Associação Cultural e Recreativa “Vila Garcia em Movimento”.

Movidos pelo espírito natalício, os nove elementos da coletividade - Maria Ribeiro, Miguel Gonçalves, Leonel Reis, Tiago Matos, Armindo Santos, Beatriz Ribeiro, Júlio Veloso, Tiago Simão e Marco Santos – deitaram mãos à obra e em apenas dois meses conseguiram transformar materiais inutilizáveis em verdadeiras obras de arte. Desde renas em madeira a um boneco de neve gigante feito com paletes, passando por uma árvore de natal com pinhas, estes jovens deram asas à imaginação e conseguiram «dar uma nova vida a material que já não era usado para nada», explica Tiago Matos. «O nosso objetivo era enfeitar a aldeia, mas também envolver as pessoas no espírito natalício e ecológico», acrescenta Leonel Reis. Trata-se de uma atividade na “flor da idade”, mas os promotores garantem que veio para ficar. «Iniciamos isto no ano passado e já melhoramos muito. Acrescentámos novos adereços, sempre tentando utilizar os recursos da natureza», refere Leonel Reis, lembrando que é possível «trazer o espírito do Natal não gastando dinheiro em compras e não destruindo o nosso planeta».

Dos mais novos aos mais velhos, todos deram uma mãozinha e ninguém quis ficar de fora. «Todos acabaram por dar um contributo, nem que seja quando chegam ao pé de nós e nos dão os parabéns», diz orgulhoso Tiago Matos, para quem «não podia haver melhor pagamento». A natureza foi a principal origem dos recursos usados e até as ovelhas de madeira que compõe o presépio, localizado junto à Igreja da aldeia, tiveram direito a ser “camufladas” com pelo cem por cento natural. «Com isto conseguimos trazer gente para a rua. Nós reparamos que as pessoas param, tiram fotografias e começam a vir a Vila Garcia», adianta Miguel Gonçalves, sublinhando que também os habitantes sentem «muito orgulho e dizem que a freguesia precisa disto». Mas se muitos não conhecem esta “Aldeia Natal”, outros já deram conta dela. «Tivemos solicitações de aldeias vizinhas para irmos lá meter mãos à obra e fazer para eles também alguns destes trabalhos», revelam os promotores.

Enfeites no segredo dos deuses

Os membros da associação já estão de olhos postos no próximo ano e garantem que esta atividade é «para continuar». Mas, como o segredo é a alma do projeto, preferiram não desvendar o que aí vem. Ainda assim, como quem não quer a coisa, sempre adiantaram a O INTERIOR que uma das novas ideias é «fazer uma árvore diferente, talvez maior e ainda mais bonita». O que já é certo é que «vamos alargar as decorações por todas as ruas de Vila Garcia» no Natal de 2018.