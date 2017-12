Secção: Atualidade

Magia de Natal invadiu Figueira de Castelo Rodrigo

Tempo de leitura: 1 m

Durante a tarde de hoje o evento "Magia de Natal" chegou ao Pavilhão dos Desportos de Figueira de Castelo Rodrigo e encantou miúdos e graúdos. Promovida pelo município, esta festa «é um marco importante no Natal figueirense» e visa «celebrar os verdadeiros valores da época», segundo a organização. Além da animação, música, teatro e poemas, o dia ficou também marcado pela chegada do Pai Natal e um lanche convívio com as iguarias típicas da época. Houve também espaço para um Concerto de Natal, com a orquestra Bach'us.