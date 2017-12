Secção: Atualidade

Orfeão do Centro Cultural da Guarda dá concerto de Natal

Tempo de leitura: 0 m

Decorreu esta tarde, na Igreja da Misericórdia da Guarda, o Concerto de Natal com o Orfeão do Centro Cultural da Guarda, que contou também com a participação da Camerata e Orquestra Sinfónica ESPROARTE, da Escola Profissional de Arte de Mirandela, dirigidos pelo Maestro Gustavo Delgado.