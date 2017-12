Secção: Atualidade

"Tecido Vago Doutras Horas" foi hoje apresentado

Tempo de leitura: 1 m

“Tecido Vago Doutras Horas” é o título do livro de poesia de João Mendes Rosa ilustrado pelo escultor João Cutileiro e que foi apresentado hoje, no “Auditório da Capela” dos Serviços Sociais do IPG, na Guarda. Apresentada por Fernando Paulouro e Carvalho Rodrigues, a obra é o resultado de cerca de seis meses de trabalho conjunto, entre Évora e a cidade mais alta, e os autores trocam as “horas canónicas”, ou “horas laborais”, pelas “horas criadoras”, «tecidas a verso e traço, num total de 48 mais 1 – a que representa «todas aquelas que estão para além da última hora» – numa paráfrase assumida do escritor romeno Virgil Gheorghiu: o que estará para além da última hora?», adianta João Mendes Rosa, também diretor do Museu da Guarda. O livro tem um poema-prefácio da poeta – muito próxima da obra criadora dos autores – Isabel Mendes Ferreira e é editada pela Editorial Capitulum (Oeiras).