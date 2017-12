Secção: Atualidade

Magia de Natal em Trancoso deslumbra os mais novos

Tempo de leitura: 1 m

O evento "Magia de Natal", promovido pela Câmara Municipal de Trancoso, conta com um programa diversificado que tem encantado miúdos e graúdos. Para hoje (14 horas) a organização preparou um workshop de decoração de estrelas de Natal, que decorrerá também nos dias 19, 20, 21 e 22 de dezembro. Amanhã o dia será mais preenchido com a chegada do Pai Natal (16h30), um atelier de meias de Natal e o espaço foto duende, que estará aberto até 23 de dezembro (das 15 às 17 horas). As atividades decorrem na Tenda de Natal, instalada no Largo Dom Dinis.