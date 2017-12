Secção: Atualidade

Pai Natal em Pinhel para abrir Aldeia dos Elfos

Abriu hoje, com a chegada do Pai Natal, a Aldeia dos Elfos, em Pinhel, um dos principais atrativos do “Pinhel de Natal”, evento promovido pela autarquia.

Na zona envolvente à Câmara e no Jardim 5 de Outubro há uma pista de gelo e um carrossel, em funcionamento desde o dia 8 de dezembro, a Casa do Pai Natal, a Árvore de Natal Mágica, a Caixinha de Música, a Disco Kids, o Selfie Point, oficinas diversas, um mercadinho e muitos espetáculos de música, magia, teatro e vídeo mapping.