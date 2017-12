Secção: Atualidade

Entidade Reguladora da Saúde diz que Hospital da Guarda falhou atendimento a grávida que perdeu bebé

A equipa de urgência na Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda «falhou no atendimento» de uma grávida que perdeu o bebé no final de gestação enquanto esperava por ser vista por um médico, concluiu a Entidade Reguladora da Saúde (ERS).

O caso ocorreu a 16 de fevereiro de 2017, quando uma mulher, grávida de 37 semanas, deu entrada na unidade às 9h30 com uma pequena perda de sangue. Às 10h40, segundo as conclusões do inquérito instaurado internamente pela ULS e que consta de uma deliberação da ERS hoje divulgada e a que O INTERIOR teve acesso, o obstetra realizou uma ecografia, tendo constatado a ausência de batimentos cardíacos do feto.

No entanto, sublinha a ERS, «no relatório de urgência remetido pela Unidade Local de Saúde não existe qualquer registo da realização de ecografia, a hora a que foi realizada nem o resultado do exame».

A ERS identificou no atendimento a esta grávida um «alegado tempo de espera excessivo para atendimento da utente após a sua admissão no serviço de urgência, não havendo registos de ter sido efetuada triagem, nem da sua adequada monitorização e vigilância clínica durante o período de espera».

O regulador apurou ainda «uma eventual não garantia de que os registos clínicos dos utentes sejam fiáveis e reproduzam a real situação clínica, bem como os cuidados, efetivamente, prestados», recordando que «não há registo de observação ginecológica, da audição da auscultação fetal, nem da avaliação dos sinais vitais da grávida».

A ERS conclui ainda que se registou «uma eventual existência de falta de comunicação e articulação entre os diversos profissionais de saúde presentes» no serviço de urgência. E que esta situação é passível de prejudicar «a transmissão de informação completa, necessária para, em cada momento da prestação de cuidados de saúde, cada um dos profissionais envolvidos tomar as melhores decisões», lê-se na deliberação da ERS.