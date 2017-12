Secção: Desporto

Castelo Branco segue para final nacional da Taça das Regiões UEFA

A seleção distrital de Castelo Branco (na foto) apurou-se, na Guarda, para a fase final nacional da Taça das Regiões UEFA.

Os albicastrenses venceram os três jogos da fase zonal disputada na cidade mais alta e seguem em frente na maior competição de futebol amador da UEFA. Na sexta-feira, a equipa da Associação de Futebol de Castelo Branco derrotou a congénere da Guarda por um tangencial 3-2 e no sábado venceu a formação de Leira por 2-1. Já no domingo os albicastrenses ganharam 1-0 a Santarém e carimbaram o passaporte para a final nacional, a realizar de 26 a 28 de janeiro. Menos regular foi a equipa guardense, que somou uma derrota (com Castelo Branco), uma vitória (2-1 frente a Santarém no sábado) e um empate (2-2 com Leiria no domingo). A Guarda terminou o grupo na segunda posição.

A seleção distrital foi composta por Leandro Almeida, José Muxata, João Nuno Silva, Miguel Teixeira e Fábio Loureiro (todos do São Romão), Cristiano Costa, Valter Luís, André Barra e Bruno Aguiar (Sp. Mêda), Tiago Liberata e Ruben Pires (Trancoso), Patrick Gonçalves e Caue Neves (Aguiar da Beira), Narciso Neto e Mamadou Sall (Vila Franca das Naves), Wilson Rodrigues e Fábio Pina (Figueirense), Luís Gaspar (Vila Cortês Mondego), Tiago Barra (Sp. Sabugal), João Rebelo (Sp. Vilar Formoso) e Ricardo Quelhas (Manteigas). Na Guarda a fase zonal foi organizada pela Associação de Futebol local e Federação Portuguesa de Futebol, com o apoio do município. Os jogos foram disputados no Estádio Municipal, Campo do Zambito e Campo José Júlio Balcão, em Vilar Formoso.

As equipas que vão jogar por um lugar na final da Taça das Regiões UEFA 2018/2019 são Braga (vencedor do grupo 1), Porto (grupo 2), Castelo Branco (grupo 3), Lisboa (grupo 4), Algarve (grupo 5) e Viana do Castelo (melhor 2º classificado). O representante de Portugal integra o grupo 1 com adversários da Rússia, Irlanda do Norte e o vencedor da ronda preliminar do grupo A (País de Gales, Grécia, Macedónia e Suécia) – uma fase intermédia da prova. As partidas serão disputadas entre agosto e dezembro de 2018.