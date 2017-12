Secção: Desporto

Serranos derrotaram por 2-0 o União da Madeira que jogou grande parte do encontro em inferioridade numérica

Sp. Covilhã regressa às vitórias

Adul Seidi abriu o marcador no final do primeiro tempo

O Sp. Covilhã regressou às vitórias no domingo ao vencer em casa o aflito União da Madeira por 2-0 em jogo da 16ª jornada da IIª Liga. Os locais tiveram a tarefa facilitada com a expulsão de Allef aos 23’ e voltaram a subir na classificação, ocupando agora o 11º lugar, com 21 pontos.

Os comandados de José Augusto foram melhores numa primeira metade combativa, em que a chuva e o vento forte foram um obstáculo para as equipas. Os serranos dominaram e estiveram sempre perto da baliza madeirense, mas sem acerto no último passe e engenho na finalização para faturar. Logo a abrir, Seidi deu o aviso e Raul introduziu a bola na baliza, mas Fatai, na assistência, estava em fora de jogo. Já aos 18’, Sylla, com um corte providencial, impediu o remate de Fatai. Muito retraídos e sem atrevimento, os madeirenses viram-se mais condicionados a partir dos 23’, quando Allef foi expulso após entrada sobre Raul Almeida, que ficaria isolado. O Covilhã continuou a insistir no ataque e aos 44’ o guineense Seidi inaugurou o marcador, após combinação entre João Dias e Renato Reis.

O segundo tempo continuou a pautar-se pela pouca qualidade do futebol praticado e o recurso ao físico, sem nenhuma das formações a conseguir reais ocasiões de golo. A etapa complementar não teve grandes jogadas, também devido ao agravamento das condições meteorológicas, mas os covilhanenses conseguiram ampliar a vantagem aos 73’ de grande penalidade. O castigo máximo foi assinalado por falta na área de Mica sobre Renato Reis, que recebeu a bola com o peito e foi empurrado quando se dirigia para a baliza. Chamado a converter, Fatai não desperdiçou e fez o 2-0. No domingo, o Covilhã tem um teste difícil em Coimbra frente à Académica, que ocupa o quarto lugar da geral.