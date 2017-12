Secção: Região

Feira

Beira Interior e Salamanca celebradas na Ecoraia

Tempo de leitura: 2 m

Terminou a sétima edição da feira transfronteiriça Ecoraia, que este ano decorreu em Salamanca (Espanha) no passado fim-de-semana.

No certame, promovido pela Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB) e a Diputación de Salamanca, estiveram presentes mais de 100 expositores com uma representatividade de mais de 50 por cento de produtores portugueses. Embora ainda não haja uma contabilização final, a AMCB estima que tenham passado pela Ecoraia «mais de 30 mil visitantes», adiantou Dias Rocha, presidente da associação intermunicipal. Com um orçamento que rondou os 150 mil euros, a feira voltou a ser uma oportunidade para os produtores dos dois lados da fronteira exporem os seus produtos e terminou com «balanço positivo», acrescentou o responsável. À semelhança do ano passado, houve sessões de “showcooking” com alunos e docentes das escolas de hotelaria do Fundão, Manteigas, Santa Marta de Tormes (Salamanca) e da Escola Superior de Turismo e Hotelaria do IPG, atividades destacadas por Dias Rocha como sendo «momentos altos» da feira.

«Pela primeira vez tivemos intervenções para as crianças, pelo que os pais podiam deixar os filhos ao cuidado dos animadores e acho que isso também foi muito importante», realçou o responsável. Além de empresários, também houve stands institucionais dos municípios que integram a AMCB (Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Guarda, Gouveia, Manteigas, Mêda, Penamacor, Pinhel, Sabugal, Seia e Trancoso). De olhos postos no futuro, Dias Rocha sublinhou que os promotores da Ecoraia vão continuar «a apostar em Espanha, a acreditar que é um mercado que vale a pena explorar e que já deu frutos».