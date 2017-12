Secção: Região

Sabugal

Maior presépio natural do país encanta miúdos e graúdos

O maior presépio natural do país é atração no Sabugal até 7 de janeiro. A estrutura está montada no Largo da Fonte, no centro da cidade raiana, e são cerca de 1.100 metros quadrados para recriar a representação do nascimento do Menino Jesus. Foram usadas mais de 500 toneladas de troncos de castanheiros, heras e musgos, entre outros elementos recolhidos na natureza. À semelhança de anos anteriores, o presépio foi construído a uma escala que dá aos visitantes a perceção de fazerem parte do quadro natalício, que inclui centenas de figuras que recriam episódios bíblicos e o dia-a-dia de Belém. O Maior Presépio Natural poderá ser visitado até 7 de janeiro, todos os dias, das 8h30 às 23 horas. Paralelamente, está a decorrer o “Mercadinho de Natal”, uma montra e venda de produtos e artesanato local que decorrerá nos dias úteis das 14 às 19 horas, aos sábados (10-21 horas) e domingos (10-19 horas). Na semana de 18 a 22 de dezembro funcionará das 10 às 19 horas, nos dias 24 e 31 de dezembro das 10 às 15 horas e no dia de Natal e de Ano Novo das 15 às 19 horas.