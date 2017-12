Secção: Última

Troço da N18 encerrado

Tempo de leitura: 1 m

Até 22 de dezembro, a Estrada N18 vai estar encerrada ao trânsito entre o cruzamento de Aldeia do Bispo e o nó da Benespera, devido a trabalhos de melhoramento da via. Uma obra da responsabilidade da Câmara Municpal da Guarda que anunciou que «por motivos de segurança irá proceder à consolidação de taludes afetados pelos incêndios».

Durante este período, como alternativa para o percurso entre a Guarda e Belmonte/Covilhã a autarquia sugere a utilização da A23, ou da EN 18-1. Qualquer uma das soluções tem degradado os utilizadores regulares da EN 18. Questionado sobres teste assunto, o Presidente da Câmara da Guarda, Álvaro Amaro, afirmou não ter «nenhuma solução. Não posso pagar as portagens, nem pedir à concessionária que feche o pórtico», mas garante «vou pressionar a empresa para tudo fazer para antecipar a abertura da estrada». O edil lembrou ainda que esta é uma obra assumida pelo município, com um custo de 100 mil euros, «fazemo-la por uma questão de segurança», mas adianta que «no final apresento a conta», pois a intervenção que se vai realizar nos próximos dias visa «minimizar os efeitos decorrentes dos fogos» do último verão.