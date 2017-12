Secção: Desporto

Grande penalidade aos 81’, a favor dos locais, pôs termo a oito jogos sem perder dos serranos na IIª Liga

Sp. Covilhã tropeça na Cova da Piedade

Comandados de José Augusto dominaram encontro mas não conseguiram marcar

O Cova da Piedade interrompeu no domingo a série de oito jogos sem derrotas do Sp. Covilhã ao vencer em casa os serranos por 1-0 em jogo da 15ª jornada da IIª Liga. Com este resultado, os covilhanenses desceram para o 14º lugar da geral.

A partida começou com onze minutos de atraso devido à ausência da equipa da emergência médica, facto que causou alguma perplexidade no Estádio José Martins Vieira, na Cova da Piedade (Almada). O Covilhã entrou melhor e esteve muito perto de marcar aos 7’, quando, após deficiente intervenção do guarda-redes Pedro Alves, a bola sobrou para Fatai, mas o remate foi travado por Evaldo na linha de golo. Os visitantes dominaram totalmente a primeira parte, enquanto os locais e não conseguiram criar situações claras de golo. Rui Sampaio, aos 35’, e o avançado chinês Liu, aos 40’, tiveram os únicos remates da equipa almadense neste período.

No segundo tempo, Bruno Ribeiro lançou o brasileiro Cleo e pertenceu ao ponta-de-lança a primeira ocasião da etapa complementar ao rematar de primeira aos 47’ para grande defesa de Igor Rodrigues. O Cova da Piedade modificou e reforçou o ataque com as entradas de Cleo, Ballack e Pedro Carneiro, mas os covilhanenses continuaram a controlar a partida. Contudo, aos 81’ tudo mudou, com o avançado brasileiro a converter uma grande penalidade, a castigar falta de Joel Vital sobre Ballack, e a garantir os três pontos para os locais.