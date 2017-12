Secção: Cultura

EPABI

Orquestra de Sopros conquista primeiro prémio em concurso internacional

Tempo de leitura: 1 m

A Orquestra de Sopros da EPABI, dirigida pelo professor Francisco Luís Vieira, participou na IV edição do Concurso Internacional de Bandas Filarmonia D’Ouro, tendo conquistado o primeiro lugar na categoria de orquestras académicas.

A orquestra da EPABI, constituída por 54 jovens músicos, interpretou as obras “Tulsa, a symphonic portrair in oil”, de D. Gillis, “St. Florian Choral”, de Thomas Doss, e “Variations on a french folk song”, de Franco Cesarini. O concurso, que teve lugar no Europarque (Santa Maria da Feira) no passado sábado, foi promovido pela Academia Portuguesa de Banda e teve como júri personalidades como Paulo Martins, Thomas Doss, António Menino, Frank De Vuyst e Fernando Marinho. No evento participaram 13 orquestras e bandas, distribuídas por três categorias.