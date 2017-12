Secção: Sociedade

A chuva e a neve teimam em não chegar e a falta de água na barragem não permite a produção de neve de cultura

Seca adia abertura da estância de ski

Responsáveis acreditam que será possível abrir no final da próxima semana

Estava marcada para sábado a abertura da Estância de Ski da Serra da Estrela, mas a ausência de chuva obriga a que os amantes dos desportos de inverno tenham de esperar mais uns dias para deslizarem pelo manto branco que habitualmente cobre a zona da Torre nesta época do ano.

«É uma situação crítica. Não tem chovido e também não temos condições para produzir neve de cultura», explicou o responsável da estância, Carlos Varandas. As temperaturas dos últimos dias têm sido baixas, bem como a humidade, o que poderia dar uma ajuda, mas falta a matéria-prima essencial, a água. A pequena barragem que abastece aquela zona, junto ao cruzamento para a Torre, também está abaixo do normal, «ainda tentámos durante uma manhã produzir neve mas era impossível, a barragem ficaria sem água».

Carlos Varandas espera que São Pedro venha dar uma ajuda e está confiante nas previsões para o fim-de-semana que aí vem. A chuva pode cair já nos próximos dias e «prevemos que a neve chegue ainda no domingo. Se assim for tenho a certeza que será um belo nevão e que vai encerrar as estradas de acesso ao Maciço Central». Se assim for, embora mais tarde que o previsto, nada estará perdido e vai ser possível abrir a estância «já a partir do dia 15. Só falta a neve, porque nós estamos prontos para começar a funcionar», garante o responsável. Mesmo que a queda de neve seja abaixo do desejável, já vai ser pelo menos possível «produzir neve de cultura, pois já haverá água e as condições atmosféricas serão também mais propícias».

Já é habitual que a abertura e o encerramento da estância sejam programados, mas por vezes o tempo prega algumas partidas. Carlos Varandas recorda que há dois anos apenas conseguiram abrir a época em Fevereiro, «e na altura foi preocupante porque tínhamos feito um grande investimento». Este ano para que «as perdas não sejam significativas», Carlos Varandas espera conseguir abrir pelo menos no final da próxima semana, que marca também o início das férias escolares. «Entre 15 de dezembro e 2 de janeiro entramos em época alta, é importante estarmos abertos», refere.

Para este ano, a Estância de Ski da Serra da Estrela anunciou uma novidade, uma parceria com a Blueticket. Em comunicado os reesposáveis explicam que «face aos inúmeros problemas detetados nas últimas épocas, nomeadamente aos fins-de-semana, a Blueticket disponibiliza a partir da próxima semana a venda de forfaits on-line com um preço mais vantajoso para o utilizador».

Este protocolo vem permitir evitar filas na aquisição de serviços na Estância de Ski, bem como a sua aquisição atecipada, a qualquer hora e local. Com esta nova modalidade os responsáveis prometem ainda descontos na aquisição dos serviços (forfait e aluguer de equipamento), bem como a possibilidade de o cliente escolher qualquer dia da época em curso para usufruir dos serviços adquiridos.

Se tudo correr como esperado e o São Pedro der uma “mãozinha” as 18 pistas (noves balizadas e nove naturais), da Estância de Ski da Serra da Estrela vão estar abertas até 22 de Abril. No inverno de 2016-17 passaram pela estância do ponto mais alto de Portugal Continental cerca de 38 mil pessoas ao longo dos 105 dias em que estiveram abertos. Este ano a previsão era de que a temporada fosse de 135 dias, 65 deles em época alta (férias, feriados e fins-de-semana). A época baixa tem já garantida uma ocupação de 72 por cento, graças a protocolos que fizeram com escolas.