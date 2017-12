Secção: Atualidade

O Natal já brilha em Pinhel

Tempo de leitura: 1 m

A atividade "Pinhel de Natal" arrancou esta tarde com a ligação da iluminação natalícia.

A 8 de dezembro chegam os primeiros atrativos que vão fazer as delícias dos mais pequenos: a pista de gelo, o carrossel e o presépio, que ficarão instalados na zona envolvente ao edifício da Câmara Municipal. Para 15 de dezembro está prevista a chegada do Pai Natal e a abertura oficial da “Aldeia dos Elfos”, que vai permanecer no Jardim 5 de Outubro até 25 de dezembro. Haverá também um mercadinho, a Casa do Pai Natal, a Caixinha de Música, a Árvore de Natal Mágica, a Disco Kids, o Selfie Poin e espetáculos de música, magia, teatro e vídeo mapping. O "Pinhel de Natal" termina a 6 de janeiro.