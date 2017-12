Secção: Atualidade

Espanha no caminho de Portugal no Mundial da Rússia

Tempo de leitura: 1 m

Espanha, Marrocos e Irão são os adversários de Portugal no grupo B do Mundial 2018, a disputar na Rússia.

O sorteio que decorreu esta sexta-feira em Moscovo ditou o reencontro com os vizinhos ibéricos - que eliminaram Portugal no Mundial da África do Sul de 2010 e no Europeu de 2012. O jogo está agendado para 15 de junho em Sochi.

Segue-se, a 20 de junho, em Moscovo, o duelo com Marrocos, de quem Portugal guarda más recordações no Mundial do México 86. Finalmente, a equipa das quinas joga com o Irão, do ex-selecionador nacional Carlos Queiróz a 25 de junho, em Saransk.