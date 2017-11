Secção: Atualidade

Morreu Zé Pedro, guitarrista dos Xutos

Zé Pedro, guitarrista e fundador dos Xutos & Pontapés e uma das figuras mais queridas da música portuguesa, morreu hoje, aos 61 anos.

O músico faleceu em sua casa, em Lisboa. Zé Pedro vinha lutando há algum tempo com uma doença prolongada. Tendo estado na base daquela que é a mais duradoura e popular banda rock portuguesa, Zé Pedro está indelevelmente ligado à história da música elétrica em Portugal, não só pelo seu papel nos Xutos & Pontapés, como na ligação à sala de espetáculos Johnny Guitar e a outros projetos que abraçava com invariável entusiasmo.

Os Maduros, Ladrões do Tempo e Palma's Gangs foram outros dos grupos a que Zé Pedro deu o seu contributo. No início de novembro, Zé Pedro deu o seu último concerto com os Xutos & Pontapés, no Coliseu de Lisboa, durante o qual os fãs lhe emprestaram o seu carinho. Em 2016, Zé Pedro celebrou 60 anos de vida e a BLITZ fez-lhe uma entrevista de vida, que pode recordar aqui.