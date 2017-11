Secção: Atualidade

Beira.pt lança aplicação para invisuais ouvirem notícias no telemóvel

Tempo de leitura: 1 m

A ADSI – Agência de Desenvolvimento para a Sociedade de Informação lançou hoje o Beira.pt Acessível, uma aplicação para dispositivos móveis (APP) para cidadãos invisuais ou com baixa visão.

A tecnologia foi desenvolvida com a colaboração da empresa "Magic Key" e o apoio da delegação da Guarda da ACAPO (Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal). Trata-se de uma aplicação gratuita que lê o título e o texto das notícias publicadas no portal Beira.pt.

A APP foi apresentada esta manhã na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico da Guarda, no âmbito do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.