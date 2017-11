Secção: Desporto

Atletismo

Recordista paralímpico vence Grande Prémio da Guarda



O Grande Prémio de Atletismo da Guarda correu-se no domingo, na zona da Estação. A 41ª edição da prova integrou as comemorações dos 818 anos da cidade e teve início com a corrida dos Benjamins B.

Neste escalão os grandes vencedores foram Solange Dias (Leões da Fronteira) e Gustavo Palma (individual). Este ano o percurso começou frente à JOM (Avenida de S. Miguel) e seguiu pela mesma avenida até à Avenida da Igreja, passando pelo Largo 1º de Dezembro (Largo da Estação), Parque Urbano do Rio Diz e Rua 4 de Outubro. Nos infantis ganharam Joana Marques e Mário Vicente (ambos do CA Seia). Já na corrida dos iniciados, Alba Barrientos (Leões da Fronteira) e Rafael Mascarenhas (Idanhense) saíram vitoriosos. Joana Matos (Leões da Fronteira) e André Bernardo (individual) foram os primeiros no escalão juvenis. A partida da corrida principal, na distância de 9.900 metros, teve início pelas 11h10. No escalão de absolutos, os vencedores foram o recordista paralímpico Cristiano Pereira (Casa do Povo Mangualde) e a veterana Vanda Ribeiro (GRECAS).

«Estava bem treinado e queria vencer aqui», disse a O INTERIOR Cristiano Pereira, de 21 anos, para quem o principal obstáculo da prova foi o piso em paralelepípedos. Por sua vez, Vanda Ribeiro declarou ter vencido «de forma tranquila» e elogiou a alteração do percurso, acrescentanto que «foi bom regressar» ao Grande Prémio da cidade mais alta. Entre os atletas guardenses destaque para o sétimo lugar de Susana Dias (Guarda Runners) nas senhoras, o sexto de João Morgado (Minipreço/Bitola Fresca) e o oitavo de Bruno Silva (Guarda Runners) nos masculinos. Na classificação coletiva o primeiro lugar foi garantido pela Casa do Povo de Mangualde. Organizado pela Associação de Atletismo da Guarda, com o apoio do município, o grande prémio incluiu uma caminhada de 4.950 metros.