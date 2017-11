Secção: Desporto

Serranos empataram a zero na receção do Real num jogo sem grandes jogadas de interesse e poucas ocasiões de golo

Sp. Covilhã não perde há oito jogos na IIª Liga

Tempo de leitura: 2 m

Índio desperdiçou uma das raras oportunidades de golo do primeiro tempo

Sp. Covilhã e Real empataram no domingo sem golos na 14ª jornada da IIª Liga, numa partida com poucos motivos de interesse.

Os serranos foram a formação com mais posse de bola no primeiro tempo, mas sem objetividade nem capacidade para criar oportunidades de golo, enquanto os visitantes não tomaram a iniciativa e contribuíram para tornar o jogo monótono. Aos 2’, Cazonatti testou a atenção de Igor Rodrigues, mas só perto do intervalo foram criadas ocasiões de golo. Índio (40’), enquadrado com a baliza, falhou o remate. No mesmo minuto, em resposta a um canto apontado por Gilberto, Erivelto cabeceou perto da barra. Antes do intervalo, o Real também podia ter marcado, mas Igor Rodrigues travou com uma defesa vistosa um cabeceamento de Vinicius.

No segundo tempo a partida foi mais equilibrada, mas lenta e sem grandes jogadas. Frente ao penúltimo classificado, empenhado em defender o resultado e à espera da oportunidade para sair em contra-ataque, o Covilhã sentiu dificuldade em criar jogadas estruturadas e em furar a defensiva visitante, tendo ainda faltado criatividade no ataque. A única jogada de perigo deste período aconteceu aos 64’ quando, num canto, Rúben Marques rematou para a pequena área, a bola bateu em Zarabi e encaminhou-se para a baliza. Mas o golo do Real foi evitado por Igor Rodrigues.

Com o empate da 14ª jornada, os “leões da Serra” somam oito jogos sem perder e ocupam o 12º lugar da IIª Liga, com 18 pontos, os mesmos de Braga B e Sporting B. No domingo o Covilhã joga na Cova da Piedade, 16º classificado.