Camané canta Alfredo Marceneiro no Teatro Cine

No âmbito das comemorações do 75º aniversário, o Teatro Cine de Gouveia recebe no sábado (21h30) o fadista Camané, que apresenta o seu novo disco “Camané Canta Marceneiro”.

O cantor é atualmente “a voz” masculina do fado e neste concerto vai dar a conhecer os temas do último trabalho exclusivamente dedicado a composições de Alfredo Marceneiro, uma das suas maiores referências e um ícone do fado. Com mais de 20 anos de carreira, Camané tem temas marcantes como “Sei de um rio”, “Complicadíssima teia”, “A Guerra das Rosas”, “Ela tinha Uma Amiga” ou “Senhora do Livramento”, entre muitas outras. O fadista saltou para a ribalta em 1979 ao vencer a “Grande Noite do Fado” desse ano. Seguiram-se vários álbuns e diversas colaborações em diversos estilos musicais, mas desde o início que Camané tem mantido uma postura de sobriedade, respeito e rigor perante o fado, centrando o seu repertório nos temas tradicionais. Voz, originalidade, autenticidade, musicalidade e maturidade são algumas das qualidades que caracterizam o seu canto. “Camané Canta Marceneiro” (2017) é o oitavo álbum do fadista e sucede a “Infinito Presente” (2016) e “Do Amor e dos Dias” (2010).