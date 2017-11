Secção: Região

Cerca de cem expositores vão participar na feira agendada para 9 e 10 de dezembro em Salamanca

Beira Interior e Salamanca de novo juntos na Ecoraia

Certame foi apresentado em Vilar Formoso

Vem aí mais uma edição da Feira Transfronteiriça Ecoraia, que este ano irá decorrer no Recinto de Feiras em Salamanca de 9 e 10 de dezembro.

A sétima edição resulta novamente de uma parceria entre a Associação de Municípios da Cova da Beira e a Diputación de Salamanca, tendo como objetivo a dinamização do tecido produtivo transfronteiriço e a divulgação dos produtos regionais. Com um orçamento que ronda os 150 mil euros, espera-se que o certame seja «novamente um êxito», afirmou a vice-presidente da Diputácion de Salamanca, Chabela de la Torre na apresentação da feira, na passada segunda-feira no edifício Centro de Desenvolvimento Transfronteiriço, em Vilar Formoso. A Ecoraia volta a ser uma oportunidade para os produtores dos dois lados da fronteira «exporem os seus produtos de excelente qualidade» e darem a conhecê-los ao público, considerou a autarca salmantina.

Em representação do presidente da AMCB esteve António Machado, edil de Almeida, que também salientou que a feira permite reforçar a presença dos produtores portugueses em Espanha, pois «divulgam os seus produtos, estabelecerem contactos e trocam experiências com novos produtores e com o mercado espanhol». Este ano está garantida a participação de cerca de 100 expositores, sendo que Feira Ecoraia tem contribuído para «a dinamização, modernização, internacionalização e diversificação do setor agro-alimentar e turístico da Beira Interior e da província de Salamanca», afirma a organização. Há semelhança do que aconteceu o ano passado, a atividade vai brindar os visitantes com espaços de “showcooking” com alunos e docentes das escolas de hotelaria do Fundão, Manteigas, Santa Marta de Tormes (Salamanca) e da Escola Superior de Turismo e Hotelaria do IPG, que realizarão apresentações e degustações de alimentos típicos de cada região.

Além de empresários, também haverá stands institucionais de todos os municípios que compõem a AMCB (Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Guarda, Gouveia, Manteigas, Mêda, Penamacor, Pinhel Sabugal, Seia e Trancoso).