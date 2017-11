Secção: Sociedade

Estava prevista a abertura de novo concurso público na última reunião do executivo guardense, mas o assunto foi retirado por causa de dúvidas sobre financiamento

Requalificação da Torre dos Ferreiros adiada

Executivo aprovou requalificação da Escola da Sé

Sem motivos de controvérsia, o executivo da Câmara da Guarda aprovou por unanimidade todos os pontos da última sessão, realizada na terça-feira. Apenas um não foi aprovado, mas nem chegou a ser posto a discussão, tendo sido adiado para a primeira reunião de dezembro por decisão do presidente. Trata-se do projeto de requalificação da Torre dos Ferreiros, que levantou algumas dúvidas ao próprio Álvaro Amaro.

O projeto inicialmente apresentado envolvia também a requalificação da praça adjacente, mas o concurso ficou deserto. Posto isto, o município optou por fazer uma alteração de forma a torná-lo mais atrativo: «Tirámos uma componente do projeto, a requalificação da praça», que deverá ser incluída no projeto de requalificação da Rua do Encontro e da Praça da Misericórdia, «que têm financiamento assegurado no PEDUR», adiantou o edil. No entanto, já durante esta explicação, surgiu a dúvida «se será possível fazer o reforço no Pacto de Coesão da CIMBSE para que não tenhamos que pagar mais que os 15 por cento». Isto porque Álvaro Amaro não quer que o concurso avance «sem esgotar todas as hipóteses de ter 85 por cento de financiamento», pois tudo o que seja a mais «ou não se faz ou temos que pagar do próprio bolso». O projeto mantém-se orçamentado em cerca de 695 mil euros, mas agora com menos uma componente.

Já aprovadas e com luz verde para a abertura do concurso estão as obras de requalificação da Escola da Sé. O projeto foi candidatado ao FEDER, que comparticipa em apenas 85 por ceno, «mas considerávamos que não tínhamos de pagar nada porque a escola não é nossa», explicou Álvaro Amaro. No entanto, o Ministério da Educação anunciou que só pagaria metade dos 15 por cento da componente nacional. A autarquia decidiu então assegurar os 7,5 por cento do valor da requalificação desta secundária e de outras escolas. Ainda no âmbito da Educação, foi aprovada a requalificação do jardim-de-infância da Sé e da Escola Básica do Bonfim.

Antes da ordem do dia os vereadores socialistas pediram que a informação sobre os projetos sujeitos a discussão, bem como a proposta de orçamento do próximo ano lhes fosse enviada «com tempo, de forma a poderem ser analisadas». Para Eduardo Brito este é um passo importante para «colaborar e até falar com as pessoas. Queremos uma política de proximidade», afirmou, que voltou a insistir que não abdica «da transparência».

Álvaro Amaro deixa alerta para interessado no Hotel Turismo

À margem da reunião de Câmara, Álvaro Amaro confirmou que o empresário interessado na compra do Hotel Turismo está ligado à construção civil e gestão de propriedades. Trata-se do grupo Manuel Rodrigues Gouveia.

«Não acredito que alguém vá investir cerca de seis milhões de euros na requalificação sem ter a garantia que depois de recuperado o hotel seria explorado», declarou o autarca, que quer ter «garantia de que a empresa assegura a gestão» da futura unidade hoteleira.