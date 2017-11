Secção: Em Foco

Unidade vai produzir exclusivamente nova geração de cabos de transmissão de dados de alta velocidade para veículos de condução autónoma e conetividade total

Coficab investe 25 milhões em nova fábrica na Guarda

Projeto ocupar três lotes da PLIE e criar 130 novos postos de trabalho

A Coficab, que já emprega mais de 400 pessoas na Guarda, vai construir uma nova fábrica para produzir exclusivamente cabos para os veículos de condução autónoma e para suportar as novas tecnologias associadas à conectividade total.

O anúncio foi feito por Álvaro Amaro na sessão solene dos 818 anos da cidade, na passada segunda-feira, onde adiantou que o projeto representa um investimento de 25 milhões de euros. Com 12 mil metros quadrados de área coberta, a unidade vai surgir na Plataforma Logística de Iniciativa Empresarial (PLIE) no próximo ano e criará 130 postos de trabalho. «Hoje estou autorizado a oferecer talvez a maior prenda à Guarda desde que sou presidente de Câmara», disse o autarca ao revelar o investimento, não sem antes elogiar o «notável trabalho de um grande guardense, o engenheiro João Cardoso», diretor-geral da Coficab Portugal.

A O INTERIOR, o responsável da multinacional de cablagens para automóveis revelou que o grupo vai adquirir três lotes na PLIE «ainda este ano». Segue-se a fase de projeto e licenciamentos, que deverá durar cerca de dois meses. «O arranque da construção está previsto para meados de março 2018 e esperamos abrir a unidade durante o primeiro trimestre de 2019», declarou João Cardoso. O também responsável de operações do grupo refere ainda que a nova fábrica terá «como focus principal e quase exclusivo» a produção de uma nova geração de cabos de transmissão de dados de alta velocidade que serão necessários para suportar as novas tecnologias associadas à conectividade total e à condução autónoma de veículos. «Em termos simples serão cabos para conectar os aparelhos de navegação, sensores dos mais diversos tipos, as câmaras e os aparelhos de entretenimento a bordo, etc.», sublinha João Cardoso, segundo o qual os cabos existentes «não estão preparados para a quantidade de dados que será necessário transmitir num futuro próximo, nem para a velocidade requerida para o fazerem».

Na sua opinião, esta é uma «área estratégica» para o líder mundial de fabrico de cablagens e surge após a Guarda ter perdido um investimento de 8 milhões de euros na ampliação das instalações da Coficab em Vale de Estrela, onde trabalham atualmente mais de 400 pessoas e está sediado o centro de I&D do grupo. O projeto ligado à produção de cabos para veículos elétricos e para a condução autónoma “voou” para outra fábrica da multinacional porque a expansão, que tinha declaração de interesse municipal, foi inviabilizada pela burocracia inerente à aprovação deste tipo de projetos. Em setembro, a Divisão Sub-Regional da Guarda da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) deu parecer negativo à ampliação da fábrica de Vale de Estrela. Em outubro, a Coficab foi nomeada fornecedor a nível mundial dos cabos “High Voltage” para a maior plataforma de carros elétricos do grupo VW (Volskwagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche e Ducati).