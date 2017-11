Secção: Atualidade

Despiste no Alvendre provoca dois feridos

Tempo de leitura: 0 m

O despiste de um veículo ligeiro terá causado dois feridos ligeiros, segundo fonte no local, que foram transportados para o Hospital Sousa Martins, na Guarda. O acidente teve lugar esta manhã numa curva próxima do Alvendre e no local estiveram 11 operacionais e quatro veículos.