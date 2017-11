Secção: Atualidade

Parque municipal da Guarda com nova roupagem

A Guarda celebra hoje 818 anos e no âmbito da comemoração foi inaugurado o remodelado parque municipal da Guarda. A empreitada foi adjudicada a 19 de agosto de 2016 à empresa João Tomé Saraiva e está enquadrada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Guarda (PEDU), sendo cofinanciada pelo Fundo Europeu de desenvolvimento Regional, no âmbito do Programa Operacional do Centro 2020. Há uma escultura de Pedro Figueiredo para ver num dos percursos e a escultura da Criança, que em tempos foi retirada das imediações da escola de Santa Clara.